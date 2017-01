POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl, Reifen zerstochen, Unfallfluchten, Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Dieseldiebstahl

Während der Fahrer eines Sattelzuges auf dem Parkplatz Reußenberg an der A6 Pause machte und schlief, zapften Diebe aus dessen Zugmaschine rund 250 Liter Diesel ab. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Donnerstag 19.30 Uhr und Freitag 4.30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Eine 25 Jahre alte Fiat-Fahrerin wollte am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Wittauer Hauptstraße nach links in eine Hofeinfahrt einfahren. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 61-jährige Renault-Fahrerin, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Es entstand Sachschaden von rund 3500 Euro.

Crailsheim: Reifen zerstochen

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 6 Uhr zerstach ein Unbekannter alle vier Reifen einer Mercedes C-Klasse, die zu dieser Zeit Im Vogelnest abgestellt war. Dadurch entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Crailsheim. Unfallflucht

Vermutlich beim Rückwärtsausparken im Parkhaus Grabenstraße beschädigte ein unbekannter Verursacher am Donnerstag zwischen 10.45 Uhr und 15.45 Uhr einen dort parkenden Renault Zoe. Der Flüchtige hinterließ Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise auf diesen erbittet die Verkehrspolizeidirektion Kirchberg unter Telefon 07904/94260.

Cröffelbach: Leitpfosten beschädigt

Ein 54-Jähriger war am Donnerstagnachmittag kurz nach 16:30 Uhr von Schwäbisch Hall in Richtung Crailsheim unterwegs. In einer Rechtskurve abwärts nach Cröffelbach geriet er mit seinem Audi Q3 von der Straße und stieß gegen zwei Leipfosten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 600 Euro.

Fichtenberg: Vorfahrt missachtet

Von der Straße Zum Waldeck wollte eine Ford Kuga Fahrerin am Donnerstagnachmittag gegen 13:45 Uhr in die Bahnhofstraße nach rechts abbiegen. Hierbei übersah die 63-Jährige eine heranfahrende Ford Fiesta Fahrerin. Bei der Kollision entstand an den beiden Fahrzeugen je 2000 Euro Sachschaden.

Fichtenberg: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit drei Fahrzeugen

Eine 30-Jährige und ihr Beifahrer fuhren am Donnerstag gegen 22:50 Uhr in der Fichtenberger Straße hinter einer 39-jährigen Peugeot Fahrerin her. Diese wurde langsamer um in eine Hofeinfahrt zu fahren. Deshalb hielten die beiden im Fiat Panda an. Ein nachfolgender 52-jähriger Toyota Corolla Fahrer reagierte zu langsam, krachte gegen den Fiat und schob diesen auf den Peugeot. Dabei wurden die zwei Personen im Fiat leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro an den drei Autos. Beim Eintreffen der Polizei stellt sich heraus, dass der 52-jährige Unfallverursacher unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Das Ergebnis der Blutalkoholkonzentration steht noch aus. Den Führerschein musste er abgeben.

Obersontheim: Fahrzeugkontrolle verloren

Auf dem Einkorn in Richtung Herlebach verlor eine 51-Jährige die Kontrolle über ihr Auto. In einer Rechtskurve geriet sie am Donnerstag gegen 16:00 Uhr mit dem rechten Vorderrad gegen die Borsteinkante, übersteuerte den VW Caddy und prallte rückwärts gegen die dort befindliche Böschung. An dem VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 5000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht

Im Parkhaus des Ärztezentrums in der Weilerwiese wurde am Mittwochvormittag zwischen 9:30 Uhr und 10:20 Uhr eine Mercedes E-Klasse mit Haller Kennzeichen von einem noch unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser hinterließ Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel. 0791 4000.

