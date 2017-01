POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ladendieb geflüchtet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Kirchberg an der Murr: Auto ausgewichen - Beteiligter geflüchtet

Ein 24-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr die K 1835 zwischen Neuhof und Kirchberg. Weil ihm in einer scharfen Linkskurve auf seiner Fahrspur ein silbernes Auto entgegengekommen war, musste er nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Neuhof. Am Auto des 24-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Fellbach: Auffahrunfall - Ein Unfallbeteiligter flüchtete

Beim Befahren der Schorndorfer Straße in Richtung Stuttgart staute sich am Donnerstag kurz vor 16 Uhr der Verkehr unmittelbar nach der Einmündung zur Waiblinger Straße. Eine 50-jährige Fahrerin eines Audi TT bemerkte die Gefahrensituation zu spät und fuhr einem BWM auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch auf ein weiteres Auto aufgeschoben, dessen Fahrer jedoch weiterfuhr. An den beiden anderen Autos entstand bei der Karambolage ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Zeugen die den Unfall gesehen haben und Angaben auf das geflüchtete Auto machen können, oder der Beteiligte selbst, der möglicherweise den Unfall gar nicht bemerkte, sollten sich bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Fellbach: Rangierunfall

4000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer, der in der Ringstraße mit seinem Sattelzug rückwärts an ein Rampe ranfahren wollte. Beim Rangieren übersah er auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen stehenden VW Passat, den er am linken vorderen Fahrzeugeck schrammte.

Weinstadt: Farbschmiererei

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sprühte ein Unbekannter an einen Carport in der Schulstraße mit blauer Sprühfarbe mehrere Buchstaben. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 350 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter Telefon 07151/65061 entgegen.

Waiblingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Einem 69-jährigen Mercedes-Fahrer wurde am Donnerstag plötzlich schwarz vor Augen, als er den Alten Postplatz, Höhe des Landratsamts befuhr. Dadurch kam er gegen 11.20 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Metallschilder, eine Grünfläche und prallte anschließend gegen einen Pfeiler beim Landratsamt sowie einem dort parkenden Mercedes. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf rund 22000 Euro beziffert. Der Pkw des Seniors musste abgeschleppt werden. Ob an dem Pfeiler Schaden entstand, bedarf noch der weiteren Abklärungen.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstag gegen 13.30 Uhr. Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete an der Einmündung Enzianweg/Schulstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 37-jährigen Mercedes-Fahrerin. Der Pkw des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Berglen: Glätteunfall

Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Mercedes befuhr am Donnerstagabend die K1869 in Richtung Lehnenberg. Dabei geriet er gegen 20.20 Uhr in einer Rechtskurve aufgrund von Glätte ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Schutzplanke. Es entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

Winterbach: Auffahrunfall

Am Donnerstag befuhr eine 65 Jahre alte Mercedes-Fahrerin die L1150 aus Richtung der Goldbodenkreuzung in Richtung Engelberg. Dabei musste die Frau gegen 17.40 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 65-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Rudersberg: BMW übersehen

30.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der L1080. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem VW-Bus von einem Wanderparkplatz zwischen Rudersberg und dem Dmitrov-Kreisverkehr in die Landesstraße ein und übersah dabei einen BMW, dessen 36 Jahre alter Fahrer in Richtung Rudersberg unterwegs war. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben beide unverletzt.

Schorndorf: Unfallflucht

Im Zaisenweg beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Audi A1. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt und hinterließ zwischen Mittwoch 9.50 Uhr und Donnerstagmittag Sachschaden von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher, der aufgrund der Spuren mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs gewesen sein müsste, nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Winterbach: Dieb ertappt

Eine Angestellte eines Modegeschäfts in der Ortsmitte ertappte am Donnerstag gegen 13 Uhr einen Dieb. Dieser verstaute Kinderkleidung im Wert von rund 90 Euro in eine mitgeführte Tüte und wurde dabei von der Frau beobachtet. Als die Verkäuferin auf den Dieb zuging, ließ dieser die Tüte zurück und flüchtete. Er wird als etwa 1,70 Meter groß und 30 Jahre alt beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug zudem eine graue Mütze mit blauen Streifen und führte eine blaue Umhängetasche mit sich. Weitere Hinweise auf den Mann, der vermutlich bereits zuvor in einem Supermarkt einen Werkzeugkoffer entwendete, nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell