POL-AA: Gaildorf - Gebäudebrand mit 2 leicht verletzten

Aalen (ots) - Gebäudebrand Gaildorf Am späten Donnerstagnachmittag brach in den Kellerräumen eines Wohnhauses in der Albert-Herrmann-Straße ein Brand aus. Der 79-jährige Hausbesitzer wollte, gegen 17.40 Uhr, in einem Kellerraum einen Ölofen in Betrieb nehmen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an dem Ofen brach dabei ein Brand in dem Raum aus, der schnell auf den ganzen Keller übergriff. Die hinzugerufene Feuerwehr Gaildorf konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Dennoch wurde auch das Erdgeschoss durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der 79-Jährige und seine 78-jährige Ehefrau konnten sich selbst aus dem Gebäude retten, erlitten dabei aber eine Rauchgasvergiftung und mussten vorsorglich in eine Klinik eingeliefert werden. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Nach vorläufigen Schätzungen beträgt der Sachschaden mindestens 70000 Euro.

