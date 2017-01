POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Radfahrer entwendete beim Vorbeifahren Tasche - Unfall auf Bundesstraße

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Plüderhausen: Zeugen zu Einbrüchen gesucht

Einbrecher drangen am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr in eine Lagerhalle in der Birkenallee gewaltsam ein und stellten im Eingangsbereich aufgefundenes Werkzeug und Maschinen zum Abtransport bereit. Vermutlich wurden die Eindringlinge bei der Tatausführung gestört, weshalb sie flüchteten und die zurechtgelegte Beute zurückließen. Möglicherweise sind die gleichen Täter für einen weiteren Einbruch verantwortlich, der in derselben Straße in der Nacht zum Donnerstag verübt wurde. Die Täter verschafften sich Zutritt auf das Betriebsgelände eines Containerdienstes, indem sie ein Gitterzaun vermutlich mit einem Bolzenschneider gewaltsam öffneten. Aus einem dortigen Container wurden etwa 350 Kg Altblei im Wert von ca. 600 Euro entwendet. Es wird vermutet, dass zum Abtransport auf dem Gelände vorgefundene fahrbare Mülleimer benutzt wurden. Zeugenhinweise zu den Einbrüchen wird nun von der Polizei Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 erbeten.

Waiblingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Auf der B14 in Richtung Stuttgart auf Höhe der Ausfahrt Waiblingen-Mitte kam es am Donnerstagmorgen um 6:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger VW Polo Fahrer bremste, um einem BMW-Fahrer das Auffahren auf die B14 zu ermöglichen. Dies bemerkte eine nachfahrende Opel-Fahrerin zu spät, sodass sie auf den Polo auffuhr. Ein ebenfalls nachfahrender 48-jähriger VW Polo kam ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und traf auf den Opel der 54-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Schorndorf: Tasche entrissen

Einem 41-jährigen Mann wurde am Donnerstagmittag gegen 12.20 Uhr eine mitgeführt Plastiktüte entwendet. Der Mann stand beim Bahnhof in der Rosenstraße vor einem dortigen Kiosk, als sich von hinten ein Radfahrer näherte und dem 41-Jährigen die Plastiktüte aus der Hand riss. Der etwa 30 bis 35-jährige Dieb flüchtete mit einem alten Damenrad in Richtung Karlstraße. In der Tasche befanden sich Lebensmittel, Zigaretten und Medikamente. Hinweise auf den südländisch aussehenden Täter, der mit einer dunklen Kapuzenjacke, Baseballmütze, Jeans und hellen Schuhen bekleidet war, werden von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell