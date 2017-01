POL-AA: Ostalbkreis: Heftiger Streit am Spielautomat - Eigentumsdelikte - falscher Feueralarm - Unfälle

Ostalbkreis (ots) - Neresheim: Einbruch in Werkstatträume

Ein Unbekannter drang zwischen Mittwochnachmittag 16.30 Uhr und Donnerstagmorgen 7 Uhr in die Räumlichkeiten einer Behinderten-Werkstatt in der Karl-Bonhoeffer-Straße ein. Nach mehrmaligen vergeblichen Versuchen des Täters, die Türe gewaltsam zu öffnen, schlug er eine Türverglasung ein und zwängte sich durch einen lediglich rund 20 cm breiten Spalt. Im Gebäude brach der Eindringling zielgerichtet zwei Schreibtische auf und entwendete vorgefundenes Bargeld. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001 entgegen.

Abtsgmünd: Diebstahlsdelikt

Sehr wörtlich nahm ein Unbekannter den Begriff "Selbstbedienung", als er sich an fremdem Eigentum vergriff. Der Täter entwendete aus dem frei zugänglichen Milchhäuschen eines landwirtschaftlichen Anwesens in Roßnagel eine weiße Geldkassette, in der sich jedoch lediglich ein paar Euro befanden. Die Kassette, die der Unbekannte von einem Holztisch abhebelte an dem sie festgeschraubt war, dient zum Einwurf von Geldmünzen, die von Kunden als Gegenwert für entnommene Lebensmittel benutzt wird. Der Diebstahl wurde in der Zeit zwischen Mittwochabend 22 Uhr und Donnerstagmorgen 9.15 Uhr verübt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/966610.

Aalen: Falscher Alarm

Am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr rückten sowohl Feuerwehr, als auch eine Rettungswagenbesatzung zu einem vermeintlichen Brand in die Hintere Abtsgmünder Straße aus. Eine Zeugin hatte der Polizei dort einen Dachstuhlbrand gemeldet. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass von einem Bewohner lediglich der Kachelofen in Betrieb genommen worden war und es wegen der Wetterlage zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Kamin gekommen war.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein Pkw-Lenker sein Fahrzeug am Donnerstagmorgen gegen 9.10 Uhr auf der Jurastraße in Aalen-Ebnat anhalten. Eine 52-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Lauchheim: Wildunfall

Auf der Aalener Gasse erfasste ein 27-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Aufprall entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro; das Reh flüchtete in den angrenzenden Wald.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken beschädigte eine 64-Jährige am Donnerstagvormittag kurz nach 11 Uhr mit ihrem Pkw Mercedes Benz einen im Sebastiansgraben geparkten Pkw Audi. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: 26-Jähriger tickte aus

Die Benutzung eines Spielautomatens war der Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Mittwochabend. Gegen 23.30 Uhr hatte ein 26-Jähriger seinen 25 Jahre alten Begleiter verdächtigt, an dem Automaten hantiert zu haben und war darüber so in Rage geraten, dass er auf den 25-Jährigen los ging. Einen ersten Angriff konnte dieser verhindern, woraufhin der 26-Jährige zunächst die Gaststätte verließ, anschließend jedoch wieder zurück kam und seinen Kontrahenten bedrohte. Diesem gelang es, den Angreifer zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festzuhalten. Beamte des Gmünder Polizeireviers fanden bei dem 26-Jährigen ein Küchenmesser, welches er sich vorne in die Hose gesteckt hatte. Noch während der Anwesenheit der Polizisten bedrohte er den 25-Jährigen massiv. Der 26-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und konnte sich dabei wieder beruhigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell