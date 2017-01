POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Blaufelden: Unfall beim Einfahren auf die Hauptstraße

Die 85-jährige Lenkerin eines Pkw Peugeot parkte am Donnerstag um 09:00 Uhr ihr Fahrzeug auf einem Parkstreifen in der Hauptstraße. Beim Einfahren in die Hauptstraße beachtete sie einen, in Richtung Crailsheim fahrenden, Kleinlaster nicht und stieß mit diesem zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: An Kreuzung auf Vordermann aufgefahren

Ein Fahrer eines Toyota Corolla musste am Donnerstag um 06:55 Uhr in der Michaelstraße, an der Einmündung zur Stuttgarter Straße, verkehrsbedingt anhalten. Die dahinter fahrende, 30-jährige Lenkerin eines VW Golf bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Toyota des 75-Jährigen auf. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Einfädeln auf der Autobahn

Am Donnerstag um kurz nach 11:00 Uhr befuhr eine 53-jährige Fahrerin eines Opel Insigina die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Kurz nach dem Einfädelungsstreifen des Parkplatzes Reußenberg, wollte sie nach links auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei den auf dem rechten Fahrstreifen ordnungsgemäß fahrenden Sattelzug eines 39-jährigen Fahrers. Es kam zur einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge, bei welchem ein Schaden in Höhe von 7000 Euro entstand. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell