POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbrüche - Handtaschen entwendet - Brand auf Balkon - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Nach Einbruchsversuchen Anwohnerin von falschem Polizist ausbaldowert

Nach zwei Einbruchsversuchen am Mittwochabend und einem verdächtigen Anruf bei einer Anwohnerin hat die Polizei Backnang die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 19.15 Uhr hörte eine Bewohnerin der Oberndorfer Straße am Gebäude Geräusche, woraufhin sie nach draußen ging und nachschaute. Dabei konnte sie zwei Verdächtige wegrennen sehen. Im Anschluss wurde festgestellt, dass die Haustüre des Wohnhauses vermutlich durch die beiden eingetreten wurde. Bereits um 19.35 Uhr nahm eine weitere Bewohnerin in Sachsenweiler Klopfgeräusche an ihrem Einfamilienhaus wahr. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass sich Unbekannte an einem Rollladen zu schaffen machte. Aufgrund der Spurenlage am Tatort der Sachsenweiler Steige geht die Polizei auch von zwei Tätern aus. Eine Fahndung im Nahbereich durch die Polizei führte bislang nicht auf die Spur der Täter.

Möglicherweise könnte der Anruf eines falschen Polizisten auch in Zusammenhang der vorgenannten Einbruchsversuche stehen. Gegen 21.30 Uhr erhielt eine Anwohnerin der Schwenninger Straße einen Anruf. Der Mann gab sich als Polizist aus und informierte die Frau über einen Einbruch in Heiningen. Demnach solle die Frau Wachsam sein und das zu Hause aufbewahrte Barvermögen gut verstecken. Der Frau kam der Anruf sehr Verdächtig vor, weshalb sie nicht näher auf das Gespräch einging und es beendete. Den Informationen nach wurde von dem Anrufer eine falsche Nummer übermittelt, das den Eindruck erwecken soll, dass die richtige Polizei am Telefon ist. Solches Vorgehen ist jederzeit über Internetanbieter technisch möglich. Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor derartigen Anrufern. Man sollte hier sehr wachsam sein und keinesfalls Auskünfte über Barvermögen im Haus sprechen. Bei dem geringsten Verdacht sollte das Gespräch beendet und sofort die örtlich zuständigen Polizei über den Vorfall informieren werden. Die Ermittlungen der Polizei Backnang zu den Einbruchsversuchen werden heute fortgeführt. Hierzu werden Zeugenhinweise erbeten und unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen. Insbesondere von Bedeutung wäre, falls am Mittwochnachmittag oder -abend verdächtige Personen oder Fahrzeug entweder im Vorfeld der Tat beim Ausbaldowern oder möglicherweise im Nachgang bei der Flucht aufgefallen sind.

Backnang: Zeugen zu Unfall gesucht

Ein 51-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai i30 befuhr am Mittwoch gegen 18.20 Uhr die Blumenstraße stadtauswärts. Nach einem Fahrstreifenwechsel auf die linke Fahrspur musste er wegen eines Rückstaus abbremsen, woraufhin ein nachfolgender Autofahrer auffuhr. Dabei entstand am Audi des 20-Jährigen ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro und am Wagen des 51-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zur Klärung der näheren Unfallumstände, insbesondere auch zum vorausgegangenen Fahrstreifenwechsel des 51-Jährigen, bittet die Polizei Backnang unter Tell 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Althütte: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Montag- und Dienstagabend einen am Fahrbahnrand geparkten Audi TT. Vermutlich steifte der Verursacher beim Befahren der Straße Im Strohof in Richtung Hauptstraße den seitlich am Rand zu einer Parkplatzzufahrt stehenden Audi. Ohne den Schaden, der auf ca. 3000 Euro beziffert wurde, zu melden, flüchtete der Unbekannte. Hinweise auf diesen oder dessen Auto nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Aufgefahren

Auf über 7000 Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen, der sich bei einem Auffahrunfall am Mittwoch 12 Uhr ereignete. Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte beim Befahren der B 14 unmittelbar bei der Einmündung zur Wiener Straße zu spät das Halten eines vorausfahrenden Lkw und krachte diesem auf das Fahrzeugheck. Während der Lkw unbeschädigt blieb, musste der im Frontbereich total eingedrückte Mercedes abgeschleppt werden.

Fellbach: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 30-jähriger Omnibusfahrer fuhr am Mittwoch gegen 18 in der Oeffinger Straße in eine Engstelle ein, ohne ausreichend auf den Gegenverkehr zu achten. Dabei streifte er den Wagen einer 20-jährigen Fahrerin eines Renault Twingo und verursachte dabei einen Sachschaden von über 3000 Euro.

Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus

Ein Einbrecher drang am Mittwoch in ein Wohnhaus im Bereich des Galgenbergs ein. Er gelangte in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.45 Uhr über die Terrassentüre ins Gebäude, die er zuvor aufgehebelt hatte. Anschließend durchsuchte der Dieb das Haus und entwendete Schmuck und Bargeld. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im Bereich nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Golfs fuhr am Mittwoch gegen 12.15 Uhr ein Stück rückwärts und stieß dabei gegen einen parkenden Skoda Fabia. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Hinweise auf das Kennzeichen des Golfs nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Diebstahl von Handtasche

Ein Dieb begab sich am Mittwoch über einen Seiteneingang unbemerkt in ein Friseurgeschäft in der Marktstraße. Dort entwendete er zwischen 14.45 Uhr und 15.20 Uhr zunächst unbemerkt eine Handtasche mit verschiedenem Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf über 300 Euro. Hinweise auf den Dieb liegen bislang nicht vor.

Schorndorf: Handtaschendiebstahl

Aus einem unverschlossenen Ford, der im Justinus-Kerner-Weg abgestellt war, entwendete ein Dieb am Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 19.40 Uhr eine Damenhandtasche. In der braunen Tasche befand sich unter anderem eine Geldbörse. Der Gesamtwert wird auf etwa 120 Euro geschätzt. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Nach Unfall schwerverletzt

Zwei schwerverletzte Fahrerinnen sowie zwei totalbeschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch in der Schlichtener Straße ereignete. Nach bisherigen Feststellungen war eine 59-Jährige gegen 18.15 Uhr mit ihrem Hyundai in Richtung Schorndorf unterwegs. Kurz vor der Einmündung des Ebersbacher Wegs kam sie vermutlich aufgrund von Glätte zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet sie ins Schleudern, wobei sich ihr Pkw drehte und schließlich auf die Gegenfahrspur geriet. In der Folge stieß sie mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen, der von einer 57-Jährigen gelenkt wurde. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 30000 Euro geschätzt. Beide Fahrerinnen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf: Auffahrunfall

Im Bereich der Einmündung Wasenstraße/Schorndorfer Straße fuhr ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Mittwoch gegen 16 Uhr auf den Citroen eines 50-Jährigen auf. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Schorndorf: Unfall wegen Sekundenschlaf

Eine 31-Jährige fiel am Mittwochnachmittag nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf und verursachte deshalb einen Verkehrsunfall. Die Frau befuhr gegen 14.50 Uhr mit ihrem Ford Ka die Uhlandstraße und geriet in der Folge des Schlafes auf die Gegenfahrspur, wo sie zunächst einen parkenden VW Polo und dann einen entgegenkommenden Peugeot streifte, der von einem 79-Jährigen gelenkt wurde. Im weiteren Verlauf beschädigte die Frau mit ihrem Wagen noch die Umzäunungen zweier Bäume. Sowohl sie als auch der Senior blieben bei dem Unfall unverletzt. An dem Ford der Verursacherin entstand Totalschaden von etwa 5000 Euro. An dem Polo, dem Peugeot sowie der Umzäunung entstand Sachschaden von zusammen 5500 Euro. Sowohl der Ford als auch der Peugeot mussten abgeschleppt werden.

Korb: Verursacher gesucht

Am Samstagnachmittag stellte die Frau eines 49-Jährigen deren VW Multivan in der Gutenbergstraße am Straßenrand ab. Als er am Montagmittag sein Auto wieder bewegen wollte, stellte er fest, dass sich an diesem eine Delle und zwei größere Kratzer im Bereich der Fahrertüre sowie kleinere Kratzer am linken Außenspiegel befanden. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr Heerstraße/Ruhrstraße verursachte ein 30-Jähriger einen Unfall. Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr fuhr er mit einem Mercedes GLC in den Kreisverkehr ein und übersah eine dort fahrende C-Klasse einer 75-Jährigen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf je 2000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Unachtsamkeit führt zu Unfall

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr fädelte sich ein Citroen-Fahrer aufgrund einer Fahrbahnverengung auf der Alten Bundesstraße von Fellbach her kommend auf die linke Fahrspur ein. Dort fuhr sie aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden VW Passat eines 29-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro an den Fahrzeugen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte zwischen Montag, 19 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr in der Saarlandstraße einen dort parkenden Mercedes Vito. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt und hinterließ Sachschaden von rund 2000 Euro.

Fellbach: Brand von Balkonverkleidung

Auf ihrer Streifenfahrt in der Nacht auf Donnerstag stellten Beamte des Fellbacher Polizeireviers gegen 0.45 Uhr in der Remser Straße fest, dass an einem dortigen Mehrfamilienhaus zwei Kunststoffverkleidungen eines Balkones brannten. Die Beamten alarmierten die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften anrückte und den Brand bis 1.15 Uhr löschte. Das Gebäude, in dem 18 Personen gemeldet sind, wurde für die Dauer der Löscharbeiten geräumt. Durch das Feuer entstand am Vordach, dem Balkon und verschiedener dort befindlicher Gegenstände Sachschaden von rund 5000 Euro. Hinweise auf die Brandursache liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell