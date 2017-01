POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an PKW - Diebstahl von Firmengelände - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Diebstahl von Firmengelände

Ein Stromerzeuger der Fa. Wacker wurde im Zeitraum von Donnerstag, 05.01.17 bis Mittwoch, 25.01.2017 von einem Firmengelände in der Friedrich-Heyking-Straße entwendet. Der Stromerzeuger war mit einer Kette und einem Bügelschloss gegen Wegnahme gesichert. Dieses Bügelschloss wurde durchtrennt und der Stromerzeuger anschließend entwendet. Von demselben Gelände wurde zwischen Dienstag, 10:00 Uhr und Mittwoch, 07:45 Uhr, aus einem LKW Diesel abgesaugt. Hierzu wurde der Tankdeckel des LKW aufgebrochen und mitgenommen. Zeugenhinweise zu diesen Diebstählen nimmt das Polizeirevier Crailsheim entgegen. Tel.: 07951 / 4800

Crailsheim: Windschutzscheibe an PKW beschädigt

Mit einem spitzen Gegenstand wurde im Zeitraum von Dienstag, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 15:00 Uhr, die Windschutzscheibe eines PKW Toyota beschädigt, welcher in der St.-Martin-Straße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung zur Salzburgerstraße, von der Kalkäckerstraße kommend, übersah am Mittwoch um 13:15 Uhr ein 48-jähriger Ford-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Ford Transit eines 24-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Blaufelden: Fuchs auf Fahrbahn

Am Mittwoch um 20:30 Uhr sprang ein Fuchs auf die B290 zwischen Rot am See und Blaufelden. Kurz nach der Abzweigung Schuckhof wurde dieser vom PKW VW Golf eines 23-Jährigen Fahrers erfasst und getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch um 13:50 Uhr, befuhr der 19-jähriger Lenker eines VW Polo die Kreisstraße 2627 von Herlebach in Fahrtrichtung Sulzdorf. Im Bereich der Unfallstelle kam ihm ein Fahrzeug entgegen, wodurch er schreckhaft überreagierte, sodass er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam. Hierbei entstand an seinem PKW ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Obersontheim: Leitpfosten überfahren

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Mittwoch um 17:30 Uhr ein 56-jähriger Lenker eines Seat auf der L1060 auf Höhe Hausen, in den Grünstreifen und überfuhr dort einen Leitpfosten. Am PKW entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Parkrempler

Beim Ausparken mit ihrem PKW Peugeot aus einem Parkplatz Im Lehen beschädigte am Mittwoch um 10:50 Uhr eine 39-Jährige den neben ihr geparkten PKW Opel Astra. An beiden Fahrzeugen entstand hierdurch jeweils ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW erfasst Reh

Ein PKW Skoda Octavia einer 27-jährigen Fahrerin erfasste am Mittwoch um 22:20 Uhr auf der K2669, kurz nach dem Parkplatz Starkholzbacher See, ein Reh. Das Reh konnte verletzt in den angrenzenden Wald flüchten. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Außenspiegel gestreift

Ein 24-Jähriger überholte mit einem Sprinter am Mittwochmittag einen VW T5 unterhalb des Ilsetunnels und streifte hierbei den Außenspiegel des VW. Es entstand ein Schaden von ca. 800 Euro am VW. Der Sprinter blieb unbeschädigt.

Wolpertshausen: Verkehrszeichen überfahren

Am Mittwochabend kurz vor 20:00 Uhr kam ein 34-Jähriger auf der L2218 in einer Linkskurve vor Cröffelbach nach rechts von der Straße ab. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen und verursachte an seinem VW einen Schaden von ca. 500 Euro.

Ilshofen: Feuerwehr befreit Schnellfahrer aus Auto

Zwischen Großaltdorf und Oberscheffach fuhr ein 31-Jähriger am Mittwoch um 20:40 Uhr, in Richtung Oberscheffach. Da er zu schnell unterwegs war, kam er in einer Rechtskurve, vor der Abzweigung nach Kleinstadel, nach links von der Straße ab. Nach über 130 Meter in der Wiese wurde das Fahrzeug durch einen Baum gestoppt. Dabei wurde der Fahrer in seinem Ford eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem die Feuerwehr Ilshofen den Verletzten befreit hatte, wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der Baum und das Wiesestück wurden beschädigt, am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell