POL-AA: Ostalbkreis: Feuer in Ellwanger Lagerhalle; Stilles Örtchen demoliert; Wohnungseinbruch durch aufmerksame Nachbarin verhindert; Pkw-Aufbruch und Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Unfall beim Ausparken

Gegen 19.20 Uhr beschädigte ein 30-jähriger Mitsubishi-Lenker beim Ausparken am Mittwochabend in der Ulmer Straße einen geparkten Pkw Mini. Dabei verursachte er einen Schaden von ca. 1500 Euro.

Aalen: Pkw aufgebrochen

An einem Pkw Renault Clio wurde am frühen Mittwochabend die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen, während das Fahrzeug zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr in der Friedrichstraße, im Bereich der Thomas-Zander-Halle abgestellt war. Aus dem Innenraum entwendete der Dieb eine auf dem Beifahrersitz abgestellte schwarze Damentasche, in der sich neben einem kleinen Bargeldbetrag der ausländische Führerschein und Ausweis der Geschädigten, der Fahrzeugschein sowie ein Handy der Marke Nokia Lumia befanden. Die Polizei in Aalen nimmt zu dieser Straftat unter Telefon 07361/5240 entsprechende Hinweise entgegen.

Aalen: Unfall am Kreisverkehr

Ein 72-jähriger Volvo-Fahrer fuhr am Mittwochnachmittag von der Hopfenstraße kommend in den Kreisverkehr im Zuge der Friedrichstraße ein. Dabei übersah er gegen 16.50 Uhr den schon im Kreisel fahrenden Pkw Seat eines 22-jährigen Fahrers und verursachte einen Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Aalen-Ebnat: Unvorsichtig eingefahren

Beim Einfahren von der L 1084 auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm überfuhr am Mittwochnachmittag der 35-jährige Fahrer eines Klein-Lkw gegen 14.40 Uhr eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrszeichen und sein Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Ellwangen: "Stilles Örtchen" beschädigt

Im Öffentlichen WC-Häuschen am Schönen Graben wurden in der Männertoilette zwei Trennwände, eine Toilettentüre sowie eine Klobrille beschädigt. Die Beschädigungen wurden am Mittwochnachmittag festgestellt und vermutlich den Tag über verübt. Der Schaden, der dadurch angerichtet wurde, muss noch von den Fachleuten begutachtet, liegt aber sicherlich mindestens bei einigen hundert Euro. die Polizei in Ellwangen nimmt unter Telefon 07961/9300 Hinweise zur Tat entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker wurde am Mittwochnachmittag ein dunkelblauer Opel Corsa beschädigt, der gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Dr. Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete und ließ einen Schaden von ca. 1000 Euro zurück. Die Polizei in Ellwangen nimmt Hinweise zum Verursacher unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Feuer in der Lagerhalle

In der Nacht zum Donnerstag brannte in der Bahnhofstraße eine Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes. Der Alarm ging gegen 1.30 Uhr ein, die Ellwanger Feuerwehr löschte, auch unter Einsatz der Drehleiter, die nahezu komplett aus Holz gebaute Halle, so erfolgreich, dass das Feuer auf den Mittelteil begrenzt werden konnte. Eine Brandgefahr für andere Gebäude bestand nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache durch den Kriminaldauerdienst noch in der Nacht aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Aalener Kriminalpolizei geführt und am Donnerstag fortgesetzt.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch durch aufmerksame Nachbarin verhindert

Bargau: Am Mittwochabend wurde ein Einbrecher dabei beobachtet, wie er gegen 18.45 Uhr versuchte, in ein Wohnhaus im Wohngebiet südlich der Ortsdurchfahrt einzubrechen. Als er von einer Nachbarin angesprochen wurde, flüchtete der Mann. Er wurde auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahre und eine Größe zwischen 1,85 und 1,90 Meter geschätzt und als sehr kräftig beschrieben. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und eine dunkle Mütze. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben oder weitere Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwäbisch Gmünd zu wenden, Telefon 07171/3580.

Mögglingen: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz in der Heubacher Straße beschädigte am Mittwochabend ein 44-jähriger Hyundai-Fahrer gegen 19 Uhr einen geparkten Pkw Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte er durch die alarmierte Polizei ermittelt werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Waldstetten: Sachbeschädigung an Pkw

Die linke Fahrzeugseite eines VW Lupo wurde am Mittwochnachmittag mit blauer Farbe beschmiert. Das Fahrzeug stand während der Tatzeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr im Rechbachweg. Diesbezügliche Hinweise bitte an die Polizei in Waldstetten, Telefon 07171/42454.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell