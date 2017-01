POL-AA: Schwäbisch Hall - 25.01.2017/21:00 Uhr / Obersontheim: 19-Jähriger starb bei Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 15:25 Uhr ereignete sich auf der L 1066 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Autofahrer tödlich verletzt wurde. Der Autofahrer war auf der Strecke von Winzenweiler in Richtung Mittelfischach unterwegs, als er mit einem Opel Corsa aus noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Abseits der Straße prallte der Unfallwagen zunächst seitlich gegen einen Baum, ehe er in einem Gebüsch zum Stehen kam. Für den 19-Jährigen, der alleine im Fahrzeug saß, kam jegliche Hilfe zu spät. Eine Notärztin, die mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht wurde, konnte nur noch den Tod feststellen. Zu den Bergungsmaßnahmen war auch die Freiwillige Feuerwehr Obersontheim im Einsatz. Der Unfallwagen, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand, wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Bis zur Räumung der Unfallstelle war die Fahrbahn gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen, zu dem es bislang keine Zeugen gibt, werden vom Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrsdirektion Schwäbisch Hall fortgeführt. Hierzu werden dringend mögliche Zeugen gesucht. Sollten Verkehrsteilnehmer entweder zum Unfallgeschehen oder zum Fahrverhalten des Autofahrers Beobachtungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich dringend mit der Polizei in Kirchberg unter Tel. 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell