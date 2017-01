POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Wildunfall

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde am Dienstag zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter VW Multivan auf einem Parkplatz in der Max-Eyth-Straße beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Wildunfall

Am Mittwoch um 06:15 Uhr wurde ein Reh, welches die L1060 zwischen Sulzdorf und Schwäbisch Hall querte, von einem VW Golf eines 59-jährigen Fahrers erfasst. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Das Reh rannte verletzt weiter.

Schwäbisch Hall: PKW rollt rückwärts

Am Mittwoch um 10:00 stellte ein 69-jähriger Citroen-Lenker sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße ab. Nach dem Verlassen seines Fahrzeugs rollte dies plötzlich rückwärts und beschädigte den dahinter geparkten PKW Mitsubishi. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell