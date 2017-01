POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogenfund, Feuerwehreinsätze, Unfälle, Reifen zerstochen

Rems-Murr-Kreis (ots) - Schorndorf: Ungewöhnlicher Drogenfund

Am 19.01.2017 wollten zwei Beamte des Polizeireviers Schorndorf ein aufgefundenes Mobiltelefon dessen Besitzer zurückbringen. Als die Beamten an jenem Donnerstagabend an der Wohnung des 23-jährigen Mannes klingelten, öffnete ihnen dessen 26-jähriger Mitbewohner. Hierbei nahmen die Polizisten starken Marihuanageruch wahr und erblickten auf dem Esstisch eine Dose mit Cannabisblüten sowie verschiedenste Utensilien, die üblicherweise für den Drogenkonsum verwendet werden. Nachdem die Beamten die zwei Männer mit ihrer Feststellung konfrontierten, gaben diese an, dass sie gerade einen Joint geraucht hätten. Aufgrund dieser Tatsachen hielten die Polizisten telefonisch Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Im Rahmen der daraufhin angeordneten Durchsuchung der Wohnung wurden Betäubungsmittel unterschiedlicher Art und Menge aufgefunden. Unter anderem stellten die Beamten neben den Blüten auf dem Esstisch etwa 60 Ecstasy-Tabletten, mehr als 130 Gramm Amphetamin sowie LSD sicher. Zudem wurden rund 1600 Euro Bargeld beschlagnahmt. Die beiden Männer mussten daraufhin die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Dieses konnten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am nächsten Tag wieder verlassen. Die Ermittlungen der Rauschgiftermittlungsgruppe Schwäbisch Gmünd/Schorndorf dauern an.

Aspach: Brennende Gasflasche löst Einsatz aus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am Mittwochvormittag zu einem Wohnhaus in die Strümpfelbacher Straße ausrücken. Beim Versuch durch einen Anwohner gegen 10 Uhr einen gasbetriebenen Ofen zu starten, bildete sich plötzlich eine Stichflamme an der Gasflasche. Der Bewohner warf die Flasche geistesgegenwärtig aus dem Fenster im Erdgeschoss und verhinderte wohl somit einen möglichen Brandausbruch im Gebäude. Durch die Flamme geriet außen am Gebäude eine Kellertüre in Brand, zudem wurden eine Kunststoffdachrinne und mehrere Müllbehältnisse in Mitleidenschaft gezogen. Weiterhin wurde ein Teil der Fassade durch die Rußbildung beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Der 62 Jahre alte Bewohner sowie seine 60 Jahre alte Frau zogen sich bei selbst durchgeführten Löschversuchen leichte Rauchgasvergiftungen zu. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Drei weitere Personen in dem Wohnhaus blieben unverletzt.

Winnenden: Auto beim Ausfahren übersehen

Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr bog eine 43-Jährige mit ihrem Nissan Micra aus dem Bahnhofsvorplatz nach links auf die Karl-Krämer-Straße ein. Die Unfallverursacherin bemerkte eine dort fahrende 22-jährige Opel-Combo-Van-Fahrerin zu spät. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Schorndorf: Unfall aufgrund Unachtsamkeit

Ein 44-jähriger VW Golf Fahrer fuhr am Mittwochmorgen gegen 7:20 Uhr auf einen in der Stuttgarter Straße geparkten Mercedes auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

Fellbach: Papiermülltonne brennt

In der Vorderen Straße geriet eine Papiertonne eines Hotels am Mittwochmorgen gegen 8:30 Uhr in Brand. Vermutlich war eine unsachgemäß entsorgte Zigarette der Auslöser des Feuers. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und löschte das Feuer. An der Mülltonne entstand ein Schaden von ca. 150 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sulzbach an der Murr: Reifen zerstochen

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an zwei Autos mutwillig die Räder. An den beiden Pkw VW Golf und Ford Fiesta, die in der Nacht in der Schloßgasse frei zugänglich abgestellt waren, wurde alle Reifen zerstochen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen geben kann, sollte sich bitte beim Polizeiposten Sulzbach unter Tel. 07193/352 melden.

Backnang: Vorfahrt missachtet

6000 Euro ist die Schadensbilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz vor 12 Uhr ereignete. Eine 54-jährige Fahrerin eines VW Lupo wollte von der Rembrandtstraße nach links in den Storchenhof einbiegen und übersah dabei die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Mercedesfahrerin. Bei der Kollision im Einmündungsbereich blieb sowohl die VW-Lenkerin als auch die 43-jährige Unfallbeteiligte unverletzt.

