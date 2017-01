POL-AA: Ostalbkreis: Verletzt bei Vorfahrtsunfall in Oberkochen; Unfall bei plötzlichem Nebel auf der Bundesstraße; späte Schmerzen nach Unfall in Schwäbisch Gmünd; nach Einschlag vorm Krankenhaus ausgehoben

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Vorfahrt missachtet

Auf rund 4000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 62-jähriger Pkw-Fahrer am Mittwochmorgen verursachte. Gegen 5.45 Uhr fuhr er mit seinem Fiat in den Kreisverkehr an der Burgstallstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 49-jährigen Opel-Fahrers. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste am Dienstagnachmittag ein 20-Jähriger seinen Pkw Audi auf der B 29, kurz vor der Einmündung in die B 290 anhalten. Ein 21-Jähriger erkannte dies gegen 17.45 Uhr zu spät, fuhr mit seinem VW Golf auf den Audi auf und verursachte einen Sachschaden von rund 7000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Fachsenfeld: Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker hinterließ am Dienstagvormittag an einem Pkw Mercedes Benz einen Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Beschädigungen entstanden, als das Fahrzeug zwischen 11 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Wasseralfinger Straße abgestellt war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660 entgegen.

Oberkochen: Leicht verletzt bei Vorfahrtsunfall

Auf der Straßeneinmündung am Bahnhofsvorplatz stießen am Mittwochmorgen zwei Pkw zusammen. Einer der beiden Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, an den beiden Unfallautos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der 82-jährige Fahrer eines Pkw VWs kam aus Richtung Ortsmitte auf den Bahnhof zugefahren und bog dort gegen 8.45 Uhr nach rechts in die Straße Am Bahnhof ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw BMWs, der sich auf der Bahnhofstraße, aus Richtung Aalen näherte. Dessen 30 Jahre alter Fahrer wurde beim Anprall leicht verletzt.

Aalen: Unfall durch plötzlichen Nebel

Unterkochen: Wegen plötzlich auftretenden Nebelschwaden, die am Mittwochvormittag die Sicht auf der Bundesstraße 19, zwischen den Ausfahrten Aalen-Ost und Unterkochen, behinderten, verlangsamte eine 68-jährige Pkw-Fahrerin ihre Fahrgeschwindigkeit. Obwohl sie auch sofort die Nebelschlussleuchte zuschaltete, bemerkte der ihr nachfolgende 74 Jahre alte Fahrer eines Pkw Mercedes das Problem zu spät und fuhr auf den VW vor ihm auf. Beim Unfall entstand gegen elf Uhr ein Schaden von zusammen rund 9000 Euro an den beiden Fahrzeugen. Die Polizei konnte den auflaufenden Verkehr manuell um die Unfallfahrzeuge herumleiten, wodurch sie die Störungen im Rahmen hielten.

Heubach: Gegen Leitplanke gefahren

Am Dienstagmittag kam der VW Golf einer 26-jährigen Fahrerin zwischen Bartholomä und Heubach kurz vor 13 Uhr von der Landesstraße 1162 ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Die 26-Jährige verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Mutlangen: Reh von Fahrzeug erfasst

Gegen 8.15 Uhr erfasste eine 34-Jährige mit ihrem Pkw VW Golf am Dienstagmorgen zwischen Lindach und Mutlangen ein die Landesstraße 1159 querendes Reh. Hierbei entstand am Pkw ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geschädigter verspürt späte Schmerzen, einvernehmlich weggefahrene Beteiligte gesucht

Die Schwäbisch Gmünder Polizei sucht eine Unfallbeteiligte zu einem Unfall, der sich schon am vorvergangenen Samstag (14. Januar) ereignet hat. Damals hielt gegen 20 Uhr ein Renault Scenic auf der Heubacher Straße an einer Engstelle an, wobei ihm ein nachfolgender Pkw hinten auffuhr. Die beiden Unfallgegner stellten zunächst fest, dass zum einen am Renault kein Schaden entstanden sei und zum anderen niemand verletzt wurde und gingen ihres Weges. Weil die 47-jährige Fahrerin des Renaults später immer stärkere Schmerzen verspürte, entschloss sie sich, den Unfall doch Tage später bei der Polizei anzuzeigen. Allerdings waren ihr keine Details zu ihrer Unfallgegnerin bekannt. Diese Unfallgegnerin wird nun von der Polizei gesucht. Es soll sich um einen älteren dunkelblauen Ford Focus Kombi handeln, der von einer Frau gefahren wurde, die auf ein Alter zwischen 40 und 45 Jahren geschätzt wurde. Diese Frau wird gebeten, sich mit der Polizei in Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Mutlangen: Nach Einschlag vorm Krankenhaus ausgehoben

Bei einem Unfall auf dem Parkplatzgelände vor der Stauferklinik wurden am Mittwochmittag zwei Menschen verletzt. Eine 79 Jahre alte Autofahrerin fuhr gegen 12 Uhr auf einen im Haltverbot stehenden Pkw Nissan auf. Im Nissan wartete dessen 61 Jahre alter Fahrer auf seine Ehefrau. Der wohl während des Wartens nicht angeschnallte Mann stieg nach dem Anprall aus seinem Auto aus und brach dann zusammen. Er wurde direkt ins Krankenhaus aufgenommen. Die Unfallfahrerin setzte ihren Opel Corsa anschließend reflexartig zurück, konnte das Fahrzeug dabei aber wohl nicht kontrollieren. Sie fuhr gegen einen Begrenzungspoller, der das Auto aushob, wodurch es halb stehend, halb hängend verharrte, ohne sich selbst befreien zu können. Um es zu bergen, musste ein Abschleppwagen mit Kranfunktion eingesetzt werden, der den Opel befreien konnte. Dessen Fahrerin wurde anschließend wohl wegen eines erlittenen Schocks behandelt. Der Schaden, der durch den Unfall entstand, wurde auf zusammen etwa 15000 Euro geschätzt.

