POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogenhandel und Tankstellenüberfall

Rems-Murr-Kreis (ots) - Backnang: Handel mit Betäubungsmitteln

Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen geriet ein 35-Jähriger aus Backnang Mitte Dezember 2016 in Verdacht, mit Marihuana Handel zu treiben. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnräume, die diesen Montag durchgeführt wurde, konnten mehrere Päckchen Marihuana, Ecstasy-Pillen sowie vermeintliches Dealergeld aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Waiblingen: Tankstellenüberfall-Kripo sucht Hinweise

Am Dienstagabend wurde eine Tankstelle in der Mayenner Straße überfallen. Dabei raubten die Täter Bargeld und Zigaretten. Die drei maskierten Männer begaben sich gegen 22.30 Uhr in den Verkaufsraum, wobei einer von ihnen den 18-jährigen Angestellten mit einer Pistole bedrohte und zur Herausgabe von Bargeld zwang. Die beiden anderen packten unterdessen Zigaretten in eine Art Sack. Nach etwa einer Minute verließen die drei Männer wieder den Verkaufsraum und flüchteten in Richtung Johannes-Auwärter-Straße zwischen Post und den Bahnlinien. Eine sofort ausgelöste polizeiliche Großfahndung blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf drei Räuber, die wie folgt beschrieben werden: Täter 1: ca. 185-190 cm, mit Pistole bewaffnet, schlank, schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpulli, dunkle Schuhe mit weißer Sohle (Chucks) Täter 2: ca. 170-175 cm, dunkle Adidas Jogginghose mit drei seitlichen gelben oder goldenen Streifen vom Bund bis zu den Knien, heller Kapuzenpulli, dunkle Schuhe Täter 3: ca. 175-180 cm, schwarze Adidas Jogginghose mit drei seitlichen weißen Streifen, schwarze Jacke, schwarze Schildmütze

Die Kripo Waiblingen fragt: - Fielen die beschriebenen Personen im Umfeld der Tankstelle auf? Relevant sind dabei nicht nur die Tatzeit selbst sondern auch die Stunden zuvor. - Fielen die beschriebenen Personen nach der Tat auf ihrer Flucht auf? - Fielen die beschriebenen Personen vor oder nach der Tat an anderen Tankstellen oder Örtlichkeiten im Umkreis auf?

Hinweise werden von der Kripo Waiblingen unter Telefon 07151/9500 entgegen genommen.

