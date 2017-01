POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Wohnungseinbruch - Exhibitionist - Grabschändung - Wildunfälle - sonstige Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Weil ein 35-jähriger VW Eos Fahrer am Dienstag um 17:55 Uhr nicht die Vorfahrt eines 23-jährigen Audi-Fahrers beachtete, kam es zum Zusammenstoß, bei welchem ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro entstand. Der VW-Fahrer befuhr die Albrecht-Dürer-Straße und wollte nach links in die Blaufelder Straße abbiegen. Er missachtete jedoch die Vorfahrt des Audi-Fahrers, der seinerseits von der Blaufelder Straße nach links in die Albrecht-Dürer-Straße abbiegen wollte.

Kreßberg: Fuchs überquert die L2218

Ein Fuchs, der am Dienstag um 20:45 Uhr die L2218 zwischen Neuhaus und Bergbronn überquerte, war die Ursache für einen Unfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier mit der Fahrzeugfront. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 400 Euro.

Crailsheim: Wildunfall

Am Dienstagabend befuhr ein 18 Jahre alter Fahrer eines PKW Seat die K2504 in Richtung Ellrichshausen. Kurz vor Gersbach lief ihm ein Fuchs vor das Fahrzeug. Der Fuchs wurde beim Zusammenstoß getötet, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Parkplatzrempler

Beim Rangieren in der Heimbacher Gasse touchierte eine 63-jährige Fahrerin eines VW Golf am Dienstag gegen 18:15 Uhr den seitwärts ordnungsgemäß geparkten PKW Skoda Superb eines 52-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Ilshofen: Reh contra VW Transporter

Mit einem VW Transporter befuhr am Dienstag um 18:55 Uhr ein 52-Jähriger die L1042 von Hörlebach in Richtung Ilshofen. Auf Höhe des dortigen Waldstücks querte ein Reh die Straße und wurde von dem Transporter erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Fuchs auf Autobahnzubringer

Auf dem Autobahnzubringer zur AS Schwäbisch Hall wurde am Dienstag um 19:30 Uhr ein Fuchs vom PKW VW Golf einer 35-jährigen Fahrerin erfasst. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Exhibitionist

Vor dem Schulzentrum West, an der dortigen Unterführung, wurde am Dienstag um 15:45 Uhr ein Mann gesehen, der sich gegenüber drei Schülerinnen in exhibitionistischer Weise zeigte. Nachdem die Schülerinnen anfingen zu lachen, sei der Mann weggerannt. Der Mann war dunkel bekleidet, rauchte und hatte eine rote Mütze auf. Personen die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Obersontheim: Grabschändung

Zwischen dem 02.01.2017 und dem 22.01.2017 wurde auf dem Friedhof in Obersontheim ein Grab durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Hierbei wurde von einem Grab, der Grabschmuck, u.a. ein herzförmiges Gesteck, eine Mooskugel, ein Filzkranz mit herzförmigen Glasteilen und ein Blumenstrauß, entfernt und in den Abfallcontainer geworfen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60 Euro. Täterhinweise nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Telefonnummer 07973/5137 entgegen.

Michelfeld: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Der 59-jährige Unfallverursacher befuhr am Dienstagnachmittag mit seinem VW die Daimlerstraße in Richtung Raibacher Straße. Als der 59-Jährige in den dortigen Kreisverkehr einfuhr übersah er den vorfahrtsberechtigten, 72-jährigen Opel-Fahrer, der sich mit seinem Fahrzeug bereits im Kreisverkehr befand. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Schwäbisch Hall: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am 23.01.2017 kam es zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Grohwiesenstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der unbekannte Täter durch die Hausbewohner gestört und flüchtete in Folge dessen aus dem Gebäude. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/400562 entgegen.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht - späte Reue

Eine 20-jährige Nissan-Fahrerin musste am Dienstagabend an der Einmündung zur Tüngentaler Straße verkehrsbedingt halten. Als sie anschließend nach links abbog, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 26-Jährigen, der mit seinem VW die Tüngentaler Straße in Richtung Bausparkasse befuhr. Der 26-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus, konnte allerdings einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die Unfallverursacherin geriet hierbei ins Schleudern und kollidierte dabei fast mit dem herannahenden Gegenverkehr. Als die 20-Jährige ihren PKW wieder unter Kontrolle hatte, flüchtete diese unerlaubt von der Unfallstelle. Kurze Zeit später erschien die Unfallverursacherin auf dem Polizeirevier in Schwäbisch Hall und stellte sich selbst. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

