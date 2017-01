POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizist bei Verkehrskontrolle verletzt - Einbrüche - Vandalismus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Schorndorf: Betrunkener Autofahrer verletzt Polizeibeamten

Ein offenbar betrunkener Autofahrer, der sich am Mittwoch kurz nach Mitternacht an einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße aufgehalten hatte, sollte von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Die Beamten stellten zunächst ihren Streifenwagen vor das mit laufendem Motor stehende Autos des 24-Jährigen, um eine Weiterfahrt vorzubeugen. Auf Ansprache der Beamten versuchte der am Steuer sitzende Autofahrer wegzufahren, woraufhin ein Beamter durch das geöffnete Seitenfenster ins Fahrzeug griff. Dabei legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und fuhr los. Der Beamte, der von dem flüchtenden Auto einige Meter mitgeschleift wurde, zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der geflüchtete Smart-Fahrer konnte einige Zeit später von einer weiteren Polizeistreife zu Hause angetroffen werden. Der Betrunkene, der den ersten Tests zufolge mit über 1,6 Promille am Steuer saß und den Beamten verletzte, muss nun mit strafrechtlichen sowie auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Schorndorf: Bagger kippte bei Abrissarbeiten

Ein 50-jähriger Baggerfahrer kam am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr nochmals mit einem Schrecken davon. Der Mann war in der Schulstraße mit Abrissarbeiten eines Hauses beschäftigt. Dabei brach die Betondecke, sodass der 30-Tonner halbseitig in den Keller kippte. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. An seinem Baufahrzeug, das durch zwei Kräne geborgen werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Zu den Bergungsmaßnahmen, bei den zwei größere Kräne eingesetzt waren, musste die dortige Straße gesperrt werden.

Leutenbach: In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Ein Einbrecher drang am Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr in der Mühlefeldstraße in ein Mehrfamilienhaus ein. Hierzu wurde über einen Anbau im Hinterhof des Gebäudes ein Küchenfenster zum ersten Stockwerk aufgebrochen. Aus der dortigen Wohnung wurde nach bisherigen Feststellungen Schmuck entwendet. Sollten Anwohner oder Passanten hierzu Verdächtiges festgestellt haben, sollten sie sich bitte mit der Polizei in Schwaikheim unter Tel. 07195/969030 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Fußgängerin gefährdet

Eine etwa 40 bis 50-jährige Autofahrerin bog am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr von der Talstraße in den Wasserstubenweg ein und übersah offenbar dabei eine Fußgängerin, die dort bei grün mit einem Kinderwagen die Fahrbahn querte. Die Fußgängerin reagierte noch rechtzeitig und zog ihren Kinderwagen zurück und konnte somit einen Unfall vermeiden. Die Autofahrerin fuhr ohne anzuhalten mit ihrem Auto weiter. Wer Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug, an dem das Teilkennzeichen WN - QI abgelesen wurde, geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.

Backnang: Streifen beim Vorbeifahren

Ein 82-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 8:00 Uhr mit seinem VW Golf die Zwischenäckerle in Richtung Häfnerweg entlang. Da ihm ein Auto entgegenkam, wich er nach rechts aus. Ein wenig zu weit. Denn dort streifte er den ordnungsgemäß geparkten FIAT 500 einer 20-Jährigen an der Fahrertüre. Diese Türe war zu diesem Zeitpunkt geöffnet, da die 20-Jähige gerade dabei war in ihr Auto einzusteigen. An den beiden Autos entstand beim Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Burgstetten: Mit straf- und führerscheinrechtlichen Maßnahmen ist zu rechnen

Am Dienstagmorgen schrammte ein Mercedes-Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten 1er BMW einer 37-Jährigen. Der Mann parkte mit seiner roten C-Klasse rückwärts aus seiner Garage aus, beschädigte dabei den blauen BWM und fuhr anschließend weiter ohne sich bei den Besitzern des beschädigten Fahrzeugs zu melden. Durch die roten Lackspuren am BMW wurden die Ermittler auf das Fahrzeug eines 87 Jährigen aufmerksam. Am Verursacherfahrzeug fanden sich auch blaue Lackspuren am Heck, wodurch der Unfallhergang rekonstruiert werden konnte. Der 87-Jährige Fahrer hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen und Führerscheinrechtlichen Maßnahmen zu rechnen.

Backnang: Parkrempler - Zeugen gesucht

Das Auto einer 61-Jährigen wurde am Montagvormittag bei einem Unfall von einem Unbekannten beschädigt. Der Audi A4 mit Waiblinger Kennzeichen war zwischen 10 und 12 Uhr auf den Parkplätzen eines Bekleidungsgeschäfts in der Sulzbacher Straße sowie eines Discounters in der Gartenstraße abgestellt. Auf welchem Parkplatz das Fahrzeug beschädigt wurde, ist derzeit unklar. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder auf den Verursacher, der einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro hinterließ, geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Automatenaufbruch

Ein Zeuge beobachtete am frühen Mittwochmorgen drei Personen, die gegen 3.10 Uhr versuchten, mit Werkzeugen einen Zigarettenautomaten bei den Fahrradständern am Bahnhof aufzubrechen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Anschließend flüchteten die dunkel gekleideten vermutlich Jugendlichen in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach ihnen, die mit mehreren Streifenbesatzungen durchgeführt wurde, blieb ohne Erfolg.

Waiblingen: Nissan übersehen

Eine 51 Jahre alte Jaguar-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 18.30 Uhr die Westumfahrung. An der Einmündung zur K1910 bog sie nach links in Richtung Schmiden ab und übersah dabei einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Nissan-Fahrer. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 4500 Euro. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weinstadt-Endersbach: Farbschmierereien an Grundschule

Vandalen trieben an der Silcher-Grundschule in der Schulstraße ihr Unwesen. Zwischen Montag, 17.15 Uhr und Dienstag, 6.45 Uhr besprühten die Unbekannten mit blauer Farbe zwei Wände des Schulpavillons. Dabei brachten sie mehrere anderthalb Meter hohe Schriftzüge an. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen auf etwa tausend Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter Telefon 07151/65061 entgegen.

