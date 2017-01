POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und ein handgreiflicher Streit

Ostalbkreis (ots) - Aalen.Ellwangen: Unfallflucht -mehrere Unfallstellen möglich

Ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro wurde dem Besitzer eines Skoda Yeti durch einen Unfallflüchtigen zugefügt. Die doch erhebliche Beschädigung wurde vom Geschädigten nicht sofort bemerkt, so dass der fragliche Zeitraum derzeit noch zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen liegen kann. In dieser Zeit kommen als mögliche Unfallorte die Marienstraße in Ellwangen oder der Parkplatz des Landratsamtes in Aalen in Frage. Hinweise auf den Verursacher und auf ein Fahrzeug, das an diesen Orten mit frischen Beschädigungen gesehen wurde, nimmt die Polizei Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Abtsgmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Mit einem kleinen Fehler wurde am Dienstagabend ein Schaden von etwa 5500 Euro verursacht. In der Ortsdurchfahrt von Abtsgmünd streifte ein 80-jähriger VW-Fahrer, beim Vorbeifahren gegen 18 Uhr einen am Fahrbahnrand der Hauptstraße geparkten Audi A3.

Westhausen: Aufgefahren

Ein 20-jähriger VW-Fahrer, der am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr die Bundesstraße 29 zwischen Westhausen und Aalen befuhr, fuhr kurz vor der Einmündung der B 290 auf den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw Audi eines 19-jährigen Fahrers auf. Dabei verursachte er an den beiden Autos einen Schaden von zusammen etwa 5500 Euro.

Hüttlingen: Granitpfeiler beschädigt und geflüchtet

Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro wurde an einem Gartenzaun in der Straße Bolzenweiler angerichtet. Vermutlich ist jemand während des Dienstags so schwungvoll gegen den Zaun gefahren, dass mehrere massive Granitpfeiler brachen und versetzt wurden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich zum Schaden zu bekennen. Die Polizei Aalen bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Telefon 07361/5240 zu melden.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Beim Rechtsabbiegen am Dienstagnachmittag von der Kochertalstraße auf die Ulmer Straße missachtete ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 16.15 Uhr die Vorfahrt eines Pkws, dessen 36-jähriger Fahrer auf der Ulmer Straße in Richtung Unterkochen unterwegs war. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Unfallfahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Rosenberg: Wildunfall

Mit einem Reh stieß am frühen Mittwochmorgen eine 30-jährige BWM-Fahrerin zusammen. Sie war auf der Landesstraße 1060 unterwegs, als das Tier gegen 0.50 Uhr die Straße zwischen Rosenberg in Richtung Kreisgrenze befuhr. Das Tier verendete nach dem Anprall, am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Wört: Unfall durch Wenden

Als am Dienstagnachmittag eine 53-jährige VW-Fahrerin gegen 16.30 Uhr auf der Lustnauer Straße an einem haltenden VW Crafter vorbeifuhr, setzte dessen 20-jähriger Fahrer sein Fahrzeug zurück, um zu wenden. Dabei streifte er den vorbeifahrenden Pkw und verursachte rund 2000 Euro Schaden.

Mögglingen: Zu weit nach links gefahren

Eine 22-jährige Fahrzeuglenkerin, die am Dienstagabend die Hardtstraße befuhr, kam gegen 19.50 Uhr an der Fahrbahnverengung im Bereich der Bahnüberführung zu weit nach links und streifte den entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Fahrers, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Rund 3000 Euro Schaden waren das Ergebnis der Unachtsamkeit.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Dienstag wollte eine 55-jährige Audi-Lenkerin von der Wilhelmstraße in die Schwabenstraße einbiegen. Dabei geriet ihr Fahrzeug auf der glatten Fahrbahn gegen 14 Uhr ins Rutschen und beschädigte einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Audi. Die Unfallverursacherin, die einen Schaden von ca. 1000 Euro verursachte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde erst zwei Stunden später von Verwandten bei der Polizei gemeldet.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Beim Ausfahren am Dienstagnachmittag aus dem Kreisverkehr Baldungstraße in Richtung Mutlangen übersah eine 35-jährige Audi-Fahrerin gegen 17.50 Uhr den neben ihr fahrenden Pkw BMW eines 26-jährigen Fahrers. Beim folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel zwischen Glockekreisel und Baldungkreisel übersah am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel gegen 15.50 Uhr den links neben ihm fahrenden Lkw. Er verursachte dadurch einen Zusammenstoß und rund 3000 Euro Sachschaden.

Eschach: Streiterei, Faustschlag und Anschlussunfall

Holzhausen: Weil wohl ein Streit vom Wochenende fortgesetzt wurde, kam es am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Gögginger Straße zu leichten Körperverletzungen. Nach dem bisher polizeilich bekannten Verlauf, schlug wohl ein 22-jähriger Mann gegen 19.15 Uhr einem ein Jahr älteren Pkw-Fahrer mit der Faust ins Gesicht. Der Geschlagene saß dabei bereits in seinem Auto, der Schläger öffnete dessen Fahrertür und schlug zu. Der Geschlagene flüchtete mit seinem Pkw und berührte dabei sowohl den Angreifer, als auch einen wohl unbeteiligten 20-jährigen Passanten. Die beiden Angefahrenen gaben später der Polizei zu Protokoll, dass sie zwar leichte Schmerzen verspürten, jedoch keine ärztliche Behandlung benötigen. Die Polizei in Leinzell hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenaussagen zu den beschriebenen Vorfällen unter Telefon 07175/9219680 entgegen.

Polizeipräsidium Aalen