POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an drei PKW - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Dienstag um 07:50 Uhr ein 21-jähriger Lenker eines VW Golf auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden PKW Opel Vectra eines 33.Jährigen auf. Der Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstand, ereignete sich in der Ellwanger Straße auf der Höhe der dortigen Bushaltestelle.

Ilshofen: Vom Bremspedal abgerutscht

Weil eine 25-jährige Skoda-Fahrerin beim Bremsen vom Pedal abrutschte fuhr sie am Montag um 16:30 Uhr auf den vor ihr stehenden PKW VW Golf eines 54-Jährigen auf. Der Unfall ereignete sich auf der L1040 an der Einmündung zur L2218 in Richtung Ilshofen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1200 Euro.

Obersontheim: Sachbeschädigung an drei Autos

Im Zeitraum von Montag, 20:30 Uhr bis Dienstag, 06:50 Uhr, wurde an zwei Fahrzeugen auf einem Parkplatz in der Fischachstraße jeweils der linke Vorderreifen beschädigt. An einem dritten PKW wurde der rechte Vorderreifen durchstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell