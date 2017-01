POL-AA: Rems-Murr-Kreis: u.a. Widerstand und Drogenbesitz, Diebstahlsserie

Rems-Murr-Kreis (ots) - Winnenden: Widerstand gegen Polizeibeamten und unerlaubter Besitz von Marihuana

Eine Gruppe junger Männer sollte am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als die Polizeibeamten aus dem Streifenwagen ausstiegen, flüchteten die Heranwachsenden in unterschiedliche Richtungen. Durch die Beamten wurde sofort die Verfolgung aufgenommen. Die drei Flüchtigen konnten kurz darauf angehalten und kontrolliert werden. Ein 20-Jähriger aus der Personengruppe wehrte sich mit Schlägen und Tritten gegen die Kontrolle. Bei ihm konnten im Anschluss mehrere Päckchen Marihuana aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Welzheim: Versuchter Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Montagabend ein unverschlossenes Wohngebäude in der Hutt-Keller-Straße. Von dort aus begab sich der Eindringling in das Obergeschoss und hebelt anschließend eine verschlossene Zimmertür auf. Die Tatzeit kann auf die Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr eingegrenzt werden. Laut Angaben des 36-jährigen Geschädigten wurde die Räumlichkeit weder durchsucht, noch wurde etwas entwendet. An der Tür entstand hingegen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Unbekannten nimmt der Polizeiposten Welzheim unter Telefon 07182/92810 entgegen.

Fellbach: Dieseldiebstahl

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein unbekannter Täter ca. 25-30 Liter Diesel aus einem LKW des Herstellers DAF. Der Truck war zum Tatzeitpunkt auf dem P3 in der Esslinger Straße abgestellt. Der Tank des LKW war mit einem Schloss gesichert. Hinweise zu einem Tatverdächtigen gibt es bislang noch nicht und werden unter Telefon 0711/57720 beim Polizeirevier Fellbach entgegen genommen.

Fellbach: Spiegelstreifer

Ein 18-jähriger Unfallverursacher befuhr am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr die Erich-Herion-Straße in Richtung Höhenstraße. Dabei streifte der junge Mann mit seinem Renault einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Mercedes. An beiden Fahrzeugen wurde durch den Zusammenstoß unter anderem der Außenspiegel abgefahren. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Backnang: Navis und Lenkräder entwendet

Soweit bislang bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag aus sieben Autos Lenkräder und Navis entwendet. Betroffen von der Diebstahlsserie waren hochwertige Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes, die in der Königsberger Straße, Danziger Straße, Elbinger Straße, Fritz-Häusser-Straße, Potsdammer Ring sowie Bromberger Straße geparkt waren. Auf Grund der gleichgelagerten Vorgehensweise sowie der zeitlichen und räumlichen Nähe ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Die Kripo Waiblingen hat hierzu die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird auch davon ausgegangen, dass die Autos zwischen zwei und vier Uhr morgens aufgebrochen wurden. Zu den Fahrzeugöffnungen wurden jeweils die Dreiecksscheiben eingeschlagen. Aus den betroffenen Autos wurden dann die Kombigeräte mit Navifunktion fachmännisch demontiert und entwendet. Während die Diebe es bei den Mercedes auf die eingebauten Navis abgesehen hatten, wurde in den BMWs zudem auch die Multifunktionslenkräder entwendet. Der Gesamtschaden konnte bislang noch nicht genau beziffert werden; dieser könnte sich aber nach vorsichtigen Schätzungen zufolge zwischen 6000 und 10.000 Euro pro Fahrzeug belaufen. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kripo Waiblingen unter Tel. 07151/950-0 um Zeugenhinweise. Insbesondere von Bedeutung ist, ob Anwohner oder Passanten im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Dies könnte auch schon Stunden oder Tage zuvor geschehen sein, da möglicherweise die Tatorte im Vorfeld von den Dieben ausbaldowert wurde. Es könnten auch Wahrnehmungen den Ermittlern hilfreich sein, die für Zeugen isoliert betrachtet zunächst bedeutungslos erscheinen.

