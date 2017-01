POL-AA: Ostalbkreis: Aktuell am Dienstagnachmittag: Unfall mit Elektroauto; 16-jährige Fußgängerin von Unfallflüchtigem verletzt; Blechschäden

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Elektroauto aus der Kurve geflogen, Fahrer verletzt

Beim Abbiegen von der Bahnhofstraße nach links, in die Schleifbrückenstraße kam am Dienstagnachmittag ein Elektro-Fahrzeug von der Straße ab. Der 67 Jahre alte Fahrer wollte in Richtung Bahnhofunterführung weiterfahren, wurde aber, wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit, aus der Kurve getragen. Gegen 13.45 Uhr prallte der BMW gegen den rechts der Straße stehenden Ampelmast. Der Fahrer zog sich Verletzungen zu, die durch eine Rettungswagenbesatzung und einen Notarzt an der Unfallstelle erstbehandelt wurden. Der Verletzte wurde anschließend zur Weiterbehandlung ins Ostalbklinikum eingeliefert. Am Pkw entstand wohl wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. Die Ampeltechnik und die Standsicherheit der Anlage wurde unmittelbar im Anschluss an den Unfall durch die städtischen Mitarbeiter untersucht, die Ampelanlage konnte anschließend wieder in Betrieb genommen werden. Der Unfall zog keine wesentlichen Störungen im Verkehrsfluss nach sich.

Aalen: Aufgefahren - aufgeschoben

Verkehrsbedingt musste ein 21-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstagmorgen seinen VW auf der Friedrichstraße anhalten. Ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer erkannte dies gegen 7.30 Uhr zu spät und fuhr auf. Dabei schob der den VW noch auf den Audi A6, den ein 20-Jähriger lenkte. Insgesamt entstand bei dem Unfall an allen drei Fahrzeugen zusammen ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Oberkochen: Wildunfall

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Dienstagmorgen an einem Pkw Opel, als die 36-jährige Fahrerin kurz nach 5.30 Uhr auf der Kreisstraße 3292 bei Oberkochen mit ihrem Pkw ein die Fahrbahn querendes Reh erfasste. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 4700 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag entstand. Von der Kantstraße kommend, bog ein 37-jähriger Pkw-Fahrer gegen 13.15 Uhr mit seinem Mercedes Benz nach links in Richtung Ziegelstraße ab. Dabei übersah er den Pkw Audi eines 56-jährigen Fahrers und streifte diesen.

Ellwangen: 16-jährige Fußgängerin von Unfallflüchtigem verletzt

Verletzungen an der Hand und an einem Bein zog sich eine 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Dienstagmorgen ereignete. Kurz vor 7.30 Uhr überquerte die Jugendliche den Fußgängerüberweg in der Daimlerstraße. Dabei wurde sie von einem Fahrzeug erfasst, dessen Fahrer wohl noch eine Vollbremsung einleitete, den Unfall aber nicht mehr verhindern konnte. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Anprall davon, ohne sich um die verletzte16-Jährige zu kümmern. Hinweise auf den unfallflüchtigen Pkw bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300.

Heubach: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Beim Rangieren auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Adlerstraße beschädigte am Dienstagmorgen eine 77-jährige Frau mit ihrem Pkw Opel gegen 8.30 Uhr den Pkw BMW einer 63-Jährigen. Der dabei verursachte Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell