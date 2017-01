POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rollerfahrer stürtzt auf Eisplatte - Verkehrsunfall mit Bau-LKW - Sandsteinpoller beschädigt, Zeugen gesucht - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Kreßberg: Audi-Fahrerin bei Unfall verletzt

Die L2218 von Bergbronn in Richtung Neustädtlein befuhr am Montag um 07:28 Uhr eine 19-Jährige mit ihrem Audi A3. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve kam sie infolge Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Seat Leon eines 30-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß wurde der Audi zunächst nach rechts von der Straße abgewiesen, geriet hierbei ins Schleudern und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Die 19-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 11.000 Euro

Crailsheim: Beim Abbiegen auf Gegenfahrbahn gekommen

Ein 27-jähriger Fahrer eines Mazda befuhr am Montag um 11:45 Uhr die Webergasse, von wo er in die Grabenstraße nach rechts einbiegen wollte. Hierbei missachtete er das Rechtsfahrgebot und fuhr in einem zu großen Bogen in die Grabenstraße ein. Auf Grund dessen stieß er mit dem PKW VW Golf einer 49-Jährigen zusammen, die auf der Grabenstraße in Richtung Goethestraße fuhr. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 4800 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Zeugen gesucht

Ein Sandsteinpoller, der in der Straße Alter Kirchweg, vor dem Fußweg zur Karlstraße steht, wurde durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die im Zeitraum von Mittwoch bis Dienstag, 09:00 Uhr, etwas beobachtet haben und Angaben zum Unfallgeschehen bzw. zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Satteldorf: Zunächst vom Unfallort entfernt, dann zurück gekommen

Eine 18-jährige Fahrerin eines PKW Mazda, die am Montag um 20:30 Uhr rückwärts aus dem Lietenäckerring ausgefahren ist und hierbei einen ordnungsgemäß geparkten PKW Ford Kuga beschädigte, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, nachdem die Beifahrerin zunächst den Schaden begutachtet hatte. Wenige Minuten später kehrten beide wieder an den Unfallort zurück, um nochmals genauer nachzusehen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits der 48-jährige Besitzer des Ford Kuga sowie ein Zeuge, der den Unfall beobachtete, vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1300 Euro.

Satteldorf: Rollerfahrer stürzt auf Eisplatte

Auf einer Eisplatte kam ein 71-jähriger Mann mit seinem Roller zum Sturz. Der Unfall ereignete sich am Montag um 13:50 Uhr. Der 71-Jährige befuhr die Bronnholzheimer Straße aus Richtung Satteldorf kommend. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in der Jeremias-Bauer-Straße kam er mit einem Rad auf eine Eisfläche am Fahrbahnrand und stürzte. Bei diesem Sturz zog sich der Rollerfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro.

Braunsbach: Wildunfall

Mit seinem VW Tiguan befuhr ein 56-Jähriger am Dienstag um 07:15 Uhr die K2556 von Braunsbach in Richtung Wolpertshausen. Etwa 200 Meter nach dem Hengershof rannte ein Reh auf die Fahrbahn, prallte gegen die Fahrertür des VW und flüchtete in Richtung Autobahn. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro.

Obersontheim: Reh contra VW Golf

Zwischen Obersontheim und Mittelfischach sprang am Dienstag um 06:45 Uhr ein Reh auf die L1066, wo es von einem VW Golf einer 37-jährigen Fahrerin erfasst und tödlich verletzt wurde. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Reh quert Fahrbahn

Am Montag um 21.15 Uhr querte ein Reh die B19 zwischen Sulzbach-Laufen und Untergröningen, kurz nach der Hägelesburg. Hierbei wurde es vom PKW Renault Megane einer 27-jährigen Fahrerin erfasst und tödlich verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Gaildorf: 18-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ein 18-Jähriger Fiesta-Lenker befuhr am Montag um 19.00 Uhr die K 2662 von Gaildorf-Schönberg in Richtung Rotenhar. Ausgangs einer lang gezogenen Rechtskurve kam er infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fehler beim Spurwechsel

Am 23.01.2017 kam es um 11:31 Uhr auf der Reibacher Straße zu einem Verkehrsunfall, zwischen einem Opel-Fahrer und einem VW-Fahrer. Der Unfallverursacher ordnete sich auf der Abbiegespur ein und entschied sich kurzerhand wieder um. Beim Spurwechsel übersah er den bereits neben ihm stehenden VW. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit LKW

Am 23.01.2017 ereignete sich um 13:10 Uhr in Schwäbisch Hall ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person. Der 64-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Daimler die Straße an der Wasenwiesen. Aufgrund der starken Sonnenblendung übersah der Daimler-Fahrer den ordnungsgemäß abgestellten Bau-LKW, der mit ausgefahrenen Sicherungsstützen am linken Fahrbahnrand parkte. Der 64-Jährige prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen den blinkenden Stützpfosten des LKW, dabei wurde seine Beifahrerin leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Vorfahrtsmissachtung

Eine 28-jährige VW-Fahrer befuhr um 13:30 Uhr die Robert-Bosch-Straße in Schwäbisch Hall. Beim Abbiegen nach rechts in die Gaildorferstraße übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 33-jährigen BMW-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro. Der PKW des 33-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Schwäbisch Hall: Missachtung Rechts vor Links

Ein 65-Jähriger befuhr am Montag um 15:55 Uhr mit seinem Ford die Michaelstraße in Richtung Vohensteinweg. An der Einmündung zur Stauferstraße übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro. Verletzt wurde niemand.

