POL-AA: Ellwangen: Verletzungen bei Regalsturz noch glimpflich

Ostalbkreis (ots) - Die Verletzungen der beiden Frauen durch den Regelsturz am Montagnachmittag sind wohl noch glimpflich verlaufen. Die Mitarbeiterin des Fachmarktes konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus noch am selben Tag entlassen werden. Die Kundin wurde zur weiteren ärztlichen Beobachtung zumindest über Nacht stationär in der Virngrundklinik aufgenommen; ihre Tochter erlitt keine über den Schrecken hinausgehende Verletzung. Die Polizei hat das zuständige Amt Umwelt und Gewerbeaufsicht des Landratsamtes zuzogen, mit dem gemeinsam die weiteren Ermittlungen zur Ursache und einem eventuellen Verschulden Dritter geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell