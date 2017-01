POL-AA: Verkehrsunfälle im Rems-Murr-Kreis

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Waiblingen: Auffahrunfälle

An der Einmündung der Schurwaldstraße zur Alten Bundesstraße fuhr ein 54 Jahre alter Fahrer eines VW-Busses am Montag gegen 23 Uhr auf den Opel eines 39-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Ebenfalls rund 3000 Euro Sachschaden verursachte ein 37-jähriger Seat-Fahrer, als er am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der B14 in Richtung Stuttgart unterwegs war und dabei im Bereich der Zusammenführung mit der B29 aus Unachtsamkeit auf den Toyota eines 48-jährigen auffuhr.

Sachschaden entstand schließlich auch bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung der Westumfahrung mit der Alten Bundesstraße. Dort erkannte am Montag gegen 11.20 Uhr ein 59 Jahre alter VW-Fahrer zu spät, dass ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer abbremsen musste und fuhr auf.

Alle Beteiligte bei den Unfällen blieben unverletzt.

Winnenden: Wer hatte "grün"?-Zeugen gesucht

An der Kreuzung der Ringstraße/Wallstraße/Waiblinger Straße ereignete sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall, zu dem das Polizeirevier Winnenden Zeugen sucht. Eine 68 Jahre alte Nissan-Fahrerin befuhr gegen 11.30 Uhr die Ringstraße und wollte dem Straßenverlauf in Richtung Waiblinger Straße geradeaus folgen. Gleichzeitig fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Fiats von der Wallstraße kommend nach links in die Waiblinger Straße ein. Durch den folgenden Zusammenstoß auf der Kreuzung entstand Sachschaden von circa 4000 Euro. Beide Unfallbeteiligte gaben an, dass sie jeweils bei "grün" in den ampelgeregelten Kreuzungsbereich losgefahren seien. Zur Klärung der näheren Umstände werden Zeugen gebeten, sich unter Telefon 07195/6940 zu melden.

Winnenden: Unfall beim Ausparken

Beim Rückwärtsausparken in der Hungerbergstraße stieß eine 68-jährige Ford-Fahrerin mit einer vorbeifahrenden 56-jährigen BMW-Fahrerin zusammen. Bei dem Unfall, der sich am Montag gegen 12.30 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Schorndorf: Unfall beim Abbiegen

Ein 51 Jahre alter Golf-Fahrer wollte am Montag gegen 17.30 Uhr in der Schlichtener Straße nach links in Zufahrt zum Krankenhaus abbiegen. Dabei beachtete er nicht den Vorrang eines entgegenkommenden 23 Jahre alten Fiat-Fahrers. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Schorndorf: Zu schnell unterwegs

Ein 20 Jahre alter Autofahrer war am Montag zu schnell unterwegs und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der junge Mann befuhr kurz vor 14 Uhr die L1150 von Haubersbronn kommend in Richtung Welzheim. In einer langgezogenen Rechtskurve brach wegen der überhöhten Geschwindigkeit das Heck seines Hondas aus, sodass er trotz des Versuchs Gegenzulenken nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort stieß er seitlich mit einer entgegenkommenden 54-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Diese wurde durch den Unfall leichtverletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. Vertreter der Straßenmeister waren ebenfalls vor Ort, sicherten die Unfallstelle mittels warnschilder ab und reinigten die Fahrbahn.

Backnang: Alkoholisierte Autofahrerin schanzt über Verkehrsinsel

Mit einem Ford Fiesta war am Montagabend gegen 21.10 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße 1882 unterwegs. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Aspacher Straße verlor sie die Kontrolle über das Auto und überfuhr eine dortige Verkehrsinsel. Dabei entstanden an der Insel als auch an dem Pkw, der manövrierunfähig war und abgeschleppt werden musste, Sachschäden. Da der Verdacht besteht, dass die Autofahrerin alkoholisiert am Steuer saß, wurde eine Blutuntersuchung veranlasst.

Backnang: Parkunfall

2000 Euro Sachschaden verursachte am Montag gegen 13 Uhr eine 21-jährige Ford-Lenkerin, als sie auf dem Parkplatz Büttenfeld gegen einen geparkten Porsche 911 stieß und diesen am Fahrzeugheck beschädigte.

Schorndorf: Auto gestreift

Unvorsichtig war am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein 51-jähriger Fahrer eines VW Kombi, als er beim Befahren der Joh.-Philipp-Palm-Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Zafira streifte. Hierbei entstand an den Unfallautos jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell