POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Ellwanger Stadthalle; Hochsitz bei Lorch verbrannt; Blechschäden

Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Wenden prallte ein Autofahrer gegen einen in der Walkstraße geparkten Pkw Audi. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und ließ zwischen Sonntagabend und Montagvormittag dem Audi-Besitzer einen Schaden von ca. 1500 Euro zurück. Hinweise bitte an die Polizei Aalen, Telefon 07361/5240.

Hüttlingen: Nach dem Kreisel aufgefahren

Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr auf die Goldshöfer Straße musste ein BMW-Fahrer am Montagnachmittag verkehrsbedingt vor dem dortigen Fußgängerüberweg anhalten. Der nachfolgende Autofahrer bemerkte das Anhalten zu spät und fuhr auf. Dabei entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Gegen 12.15 Uhr fuhr eine 65-jährige Skoda-Fahrerin am Montagmittag auf den Pkw Opel eines 79-jährigen Fahrers auf, als dieser verkehrsbedingt auf der Wellandstraße anhalten musste. Sie verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Ellwangen: Einbruch in Stadthalle

Am Gebäude der Stadthalle in der Haller Straße wurde zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag eine Nebeneingangstüre gewaltsam aufgebrochen. Durch sie begab sich der Täter in das Kellergeschoss, riss gewaltsam einen an der Wand angebrachten Zigarettenautomaten aus der Verankerung, brach ihn auf und entwendete den Inhalt. Außerdem wurden von ihm weitere Schränke in den Kellerräumen aufgebrochen und durchsucht, bevor er das Gebäude über eine Notausgangstüre wieder verließ. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 500 Euro, zudem entstand Sachschaden, dessen Höhe noch erhoben wird.

Lorch: Hochsitz verbrannt

Als Grill- und Feuerholz wurde ein Hochsitz im Wald südlich von Waldhausen verschürt. Die Tatzeit kann derzeit noch nicht genau benannt werden, kann aber einige Tage zurückliegen. Der Hochsitz stand entlang eines Wanderweges, dem sogenannten Pulzweg, der ins Kirnbachtal führt, an dessen Ende sich das Wanderheim Waldhausen befindet. Der Schaden, der durch die totale Zerstörung des Hochsitzes entstand, wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Da sich der Tatort an einer Stelle mit guter Aussicht ins Tal befindet, ist denkbar, dass zumindest der Feuerschein wahrgenommen wurde, was der Polizei helfen könnte, die Tatzeit einzugrenzen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07172/7315 bei der Polizei in Lorch zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Wildunfall

Rund 3000 Euro Schaden verursachte am frühen Montagabend der Zusammenstoß mit einem Reh an einem Pkw Citroen. Das Tier querte die Landesstraße 1160 gegen 18.45 Uhr und wurde dabei vom Pkw eines 71-jährigen Fahrers erfasst, der von Weißenstein in Richtung Degenfeld unterwegs war.

