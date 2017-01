POL-AA: Ellwangen: Verletzte bei Regalsturz in Fachmarkt

Ostalbkreis (ots) - In einem Fachmarkt an der Haller Straße stürzte am Montagnachmittag ein Regal um, wodurch insgesamt mindestens zwei Personen Verletzungen erlitten. Beim jetzigen, vorläufigen Stand der Ermittlungen der alarmierten Ellwanger Polizei fiel ein etwa drei Meter hohes und vier Meter langes Regal um, als eine Mitarbeiterin einer Kundin behilflich war, einen Gegenstand aus dem Regal zu holen. Das mit Haushaltsdekoration bestückte Regal traf im Umfallen die 77-jährige Kundin. Die 41 Jahre alte Mitarbeiterin des Betriebes stemmte sich wohl noch mit aller Kraft gegen das stürzende Regal und verhinderte möglicherweise noch Schlimmeres. Die Kundin wurde mit vermutlich schweren Verletzungen in die Virngrundklinik eingeliefert. Die Mitarbeiterin zog sich bei ihrem Rettungsversuch Verletzungen an den Armen zu. Wie die ebenfalls anwesende Tochter der verletzten Kundin, erlitt sie aber zumindest wohl einen Schock. Auch diese beiden Frauen wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Ursache des Unfalls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell