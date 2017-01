POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betonmischer verlor Ladung - Autos mutwillig zerkratzt - einige Blechschäden

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Murrhardt: Drei Autos zerkratzt

In der Straße Über dem Waldsee wurden am Samstagabend drei Autos mutwillig beschädigt. Neben einem VW Golf Plus, über den bereits in einer Pressemeldung am Montagmorgen berichtet worden war, waren noch zwei weitere Fahrzeuge betroffen, die in derselben Straße und Uhrzeit geparkt waren. Zum einen handelte es sich um einen Pkw Audi, der an Beifahrertüre, Stoßstange und Kotflügel beschädigt wurde sowie einen VW-Bus, bei dem eine "8" in den Lack geritzt wurde. Insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro verursacht worden sein. Hinweise zum Tatgeschehen, das am Samstag zwischen 19 und 23.15 Uhr verübt wurde, bittet die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313.

Die Ursprungsmeldung von Montagmorgen wird hier nochmals angefügt:

Murrhardt: Auto zerkratzt

Ein in der Straße Über dem Waldsee geparkter VW Golf Plus wurde am Samstag zwischen 19 Uhr und 23.15 Uhr mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Vandale zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die hintere rechte Fahrzeugtüre. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Blechschäden

Zeitgleiches Ein- bzw. Ausparken scheint ein gewisses Unfallrisiko darzustellen. So zumindest am Montagmittag gegen 13 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Stuttgarter Straße. Während ein 57-jähriger Autofahrer seinen Renault Scenic in eine Parklücke manövrieren wollte, stieß er mit einem 41-jährigen zeitgleich rückwärts ausparkenden Opel-Fahrer zusammen. 1500 Euro wäre hier die Schadensumme an den beschädigten Autos. 2500 Euro ist die Schadenssumme eines weiteren Parkunfalls. In der Christofstaße stieß am Montag gegen 12.40 Uhr eine 40-jährige Lenkerin eines Skoda Fabia beim Rückwärtsausparken gegen einen Mercedes, dessen Radkasten dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Gegen 10.30 Uhr bemerkte am Montagvormittag ein 39-jähriger Lenker eines VW-Kastenwagens in der Gotthilf-Bayh-Straße zu spät das verkehrsbedingte Stoppen eines 76-jährigen VW Touran-Fahrers und krachte auf dessen Fahrzeugheck.

Winnenden: Betonmischer verlor Ladung

Zur Säuberung der Fahrbahn musste am Montag kurz nach 14 Uhr Mitarbeiter des Bauhofs sowie der Straßenmeisterei ausrücken, nachdem ein Betonmischer Ladung verloren hatte. Der Lkw startete im Industriegebiet und war mit seinem Transportgutes in Richtung Stetten unterwegs. Weil der 55-Jährige Fahrer auf der Fahrt das technische Problem nicht sofort erkannte, verlor er ca. einen Kubikmeter Beton, der sich auf einer Strecke von ca. 200 Metern verteilte. Von den Verunreinigungen waren Straßenabschnitte im Industriegebiet selbst aber überwiegen im Kurvenbereich zur Auffahrt B 14 betroffen. Ursächlich für den Ladungsverlust wird ein technischer Defekt an Druckleitungen angenommen, der möglicherweise durch den Frost verursacht wurde. Da die Reinigungsarbeiten der Straßenmeisterei und Bauhof derzeit (Stand 15.35Uhr) noch andauern, könnte es noch zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

