POL-AA: Ostalbkreis: Kein Freischuss bei der Polizei; ein verletzter Quad-Fahrer und weitere Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Essingen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 64-jähriger Autofahrer am Montagmorgen verursachte. Gegen 6.20 Uhr fuhr er mit seinem Pkw Opel von Essingen her kommend, nach links auf die B 29, in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd ein. Dabei übersah er den Pkw Fiat eines 47-jährigen Fahrers und streifte diesen. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Curfeßstraße / Friedrichstraße missachtete ein 22-Jähriger am Sonntagabend die Vorfahrt einer 25 Jahre alten VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß seines Pkw Peugeot und eines VW Polo entstand gegen 19.30 Uhr ein Sachschaden von rund 9000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt war die dortige Ampelanlage außer Betrieb.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Kurz vor 9.30 Uhr kam eine 22-jährige Frau am Sonntagmorgen mit ihrem Pkw Opel im Aalener Dreieck, am Ende des Rombachtunnels, nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen prallte. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro.

Hüttlingen: 2500 Euro Sachschaden

Eine 45-jährige Autofahrerin verursachte am Sonntag einen Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Auf der B 29 querte auf Höhe der Abfahrt Albanus/ Hüttlingen gegen 0.15 Uhr ein Tier die Fahrbahn. Sie erschrak darüber dermaßen, dass sie ihren Pkw Toyota zu weit nach rechts steuerte und dabei ein Verkehrszeichen überfuhr.

Oberkochen: Unfall im Begegnungsverkehr und geflüchtet

Die rasche Reaktion eines 26-jährigen Autofahrers verhinderte am Sonntagmorgen möglicherweise einen Frontalzusammenstoß. Er befuhr kurz vor 1 Uhr mit seinem Pkw BMW die B 29 zwischen Oberkochen Nord und Königsbronn. Hier kam ihm auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der 26-Jährige sein Fahrzeug nach rechts, konnte aber nicht verhindern, dass sein Pkw dennoch von dem unbekannten Fahrzeug am Außenspiegel gestreift wurde. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen blauen Peugeot. Wer ein solches Fahrzeug mit einer frischen Beschädigung am linken Außenspiegel sieht, möge das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240 verständigen.

Rosenberg: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3323 erfasste ein 45-Jähriger am Sonntag gegen Mitternacht mit seinem Pkw Mercedes Benz ein zwischen Rosenberg und Hummelsweiler die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand am Pkw ein Sachschaden von rund 1000 Euro; das Reh flüchtete in den angrenzenden Wald.

Ellwangen: Aufgefahren - aufgeschoben

Verkehrsbedingt musste am Montagmorgen eine 19-jährige Pkw-Fahrerin ihren Opel Corsa auf der Siemensstraße anhalten. Eine 42-jährige Frau erkannte das gegen 7.40 Uhr zu spät und fuhr mit ihrem Pkw VW auf den Opel auf, der dabei noch auf einen VW Polo vor ihm aufgeschoben wurde. An allen Fahrzeugen zusammen entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Heuchlingen: Reh contra Pkw

Ein totes Reh und Sachschaden von rund 1000 Euro waren die Folge eines Unfalls, der sich am Sonntagabend ereignete. Ein 64-Jähriger erfasste gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße 3239 zwischen Heuchlingen und Reichenbach das die Fahrbahn querende Tier.

Schwäbisch Gmünd: Kein Freischuss bei der Polizei

Einen Termin bei der Polizei pünktlich wahrzunehmen, reicht nicht aus, um sich einen "Freischuss" zu verdienen. Das musste jetzt auch ein 28 Jahre alter Mann aus Schwäbisch Gmünd erfahren. Er kam am Wochenende zu einem vereinbarten Termin bei der Polizei. Dabei stellte er den von ihm gefahrenen Pkw auf dem Parkplatz des Polizeireviers ab, was den Beamten nicht entging. Da die Gmünder Polizei aber eben auch wusste, dass er im Verdacht steht, Betäubungsmittel zu konsumieren, wurde ein entsprechender Drogenvortest gemacht. Und da kam es, wie es kommen musste; der Test verlief positiv und der 28-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Die drohenden führerscheinrechtlichen Maßnahmen hängen nun am Ergebnis der Blutuntersuchung.

Schwäbisch Gmünd: Quad wirft Fahrer ab

Weiler idB: Der 24 Jahre alte Fahrer eins Quads zog sich bei einem Unfall am Montagmittag Verletzungen zu, als er von seinem Fahrzeug fiel. Der Fahrer war auf der Kreisstraße 3279 aus Richtung Bargau unterwegs und wollte gegen 11.50 Uhr an der Einmündung in die Landesstraße 1160 nach rechts, in Richtung Bettringen einbiegen. Dabei rutschte sein Fahrzeug weg, stellte sich quer und warf ihn ab. Der Schaden am Quad wurde auf ein paar hundert Euro geschätzt, der Fahrer wurde zur Behandlung in die Stauferklinik eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell