POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots) - Welzheim: Scheibe eingeschlagen

Am Sonntagmittag wurde festgestellt, dass ein Unbekannter zuvor eine Scheibe einer Werkstatt in der Justinus-Kerner-Straße einschlug. Der Verursacher flüchtete anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Fellbach: Unfall auf Kreuzung

Auf der Kreuzung der Erich-Herion-Straße mit der Höhenstraße kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem rund 5000 Euro Sachschaden entstanden. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem VW gegen 22 Uhr von der Erich-Herion-Straße kommend in die Kreuzung ein. Dabei stieß er mit einem in Richtung Stuttgarter Straße fahrenden 54-jährigen Ford-Fahrer zusammen, der trotz einer Vollbremsung die Kollision nicht mehr verhindern konnte.

Fellbach: Farbschmierereien

Zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 11 Uhr sprühten Unbekannte an einen Balkon eines Gebäudes in der Theodor-Heuss-Straße einen Schriftzug bzw. Buchstaben. Bei einer anschließenden Überprüfung der Umgebung konnten an einem weiteren Gebäude in der Wernerstraße selbe Schmierereien festgestellt werden. Der finanzielle Aufwand zur Beseitigung der Schmierereien kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Backnang: Unfall beim Linksabbiegen

Eine 56-jährige Fahrerin eines Ford Mondeo befuhr am Sonntag gegen 11.30 Uhr den Stettiner Ring und beabsichtigte nach links in den Elly-Heuss-Knapp-Weg einzubiegen. Hierbei übersah sie eine 81-jährige Audi-Fahrerin und stieß mit dieser zusammen. Beim Unfall zog sich die Linksabbiegerin leichte Verletzungen zu. An den Unfallautos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro.

Backnang: Vorfahrt missachtet

7000 Euro ist die Schadensumme eines Unfalls, der sich am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ereignete. Eine 19-jährige Fahrerin eine Pkw Honda Civic befuhr die Obere Bahnhofstraße und übersah beim Einbiegen in die Eugen-Adolff-Straße einen Pkw Chevrolet. Die 62-jährige vorfahrtsberechtigte Autofahrerin, die in Richtung Blumenstraße unterwegs war, konnte die Kollision nicht mehr vermeiden. Die Insassen blieben bei der Karambolage unverletzt.

Murrhardt: Auto zerkratzt

Ein in der Straße Über dem Waldsee geparkter VW Golf Plus wurde am Samstag zwischen 19 Uhr und 23.15 Uhr mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Vandale zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die hintere rechte Fahrzeugtüre. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Missachtung rechts vor links

Weil einem bulgarischen Autofahrer die Vorfahrtsregel rechts vor links gänzlich unbekannt war, ereignete sich am Sonntag 10 Uhr ein Kreuzungsunfall. Der 29-Jährige befuhr mit seinem Renault Kangoo die Gutenbergstraße stadtauswärts. An der Einmündung zur Wirtembergstraße missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 67-jährigen Polo-Fahrerin. 2000 Euro ist die Schadensbilanz des Unfalls.

