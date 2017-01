POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzungen in Aalen und Göggingen; Festnahme nach versuchtem Einbruch in Aalen; Einbrüche in Hüttlingen und Gschwend; Sachbeschädigung und Verkehrsunfälle

AaleOstalbkreisn (ots) - Aalen: Schläge und zu viel Alkohol

In einer Diskothek in der Ulmer Straße kam es am Samstagmorgen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, zu deren Schlichtung gegen 4.15 Uhr die Polizei alarmiert wurde. Vor Ort konnte nur noch ein Teil der Beteiligten, im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, angetroffen werden. Wie sich durch Befragungen ergab, hatte es schon auf der Tanzfläche mindestens einen Faustschlag gegeben. Diese Auseinandersetzung wurde wohl anschließend vor der Türe fortgeführt. Dabei kam es zu einer blutenden Lippe, Schwellungen und einer kaputten Brille. Während die Polizei vor Ort den Sachverhalt ermittelte, ging vor den Augen der Polizei ein 23-Jähriger auf einen Mann los, der aus einem Taxi ausstieg und versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Der sehr deutlich alkoholisierte Schläger wurde durch die Polizei festgenommen, der Geschlagene fuhr mit dem Taxi weg, bevor seine Personalien aufgenommen waren. Die Polizei in Aalen nimmt unter Telefon 07361/5240 weitere Hinweise auf mögliche Beteiligte entgegen. Auch der geschlagene Taxigast wird gebeten, sich zu melden.

Aalen: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Unterkochen: Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei alarmiert, weil im Bereich des Gewerbegebiets am Ortseingang, von Aalen her, gegen 5.10 Uhr Geräusche gehört wurden, die den Verdacht eines Einbruchs begründeten. Die sofort anrückende Polizei konnte in der Pfromäckerstraße einen Mann feststellen, der sofort flüchtete, als er die Polizei bemerkte. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Der stark alkoholisierte Mann hatte eine blutende Schnittverletzung am Arm. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass ein einem Gewerbebetrieb vor Ort eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war und dort Blut anhaftete. Auf entsprechenden Vorhalt räumt der Festgenommene ein, dort den Einbruch versucht zu haben. Nach erfolgter Personalienfeststellung des im Raum Aalen wohnhaften Mannes, wurde er, nach ambulanter Behandlung seiner Schnittverletzung im Krankenhaus, zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs geführt. Die Polizei in Oberkochen nimmt unter Telefon 07364/955990 weitere Beobachtungen um die Tatzeit herum entgegen.

Hüttlingen: Wohnungseinbruch

Ein Einbrecher drang am Sonntag über die aufgehebelte Balkontüre in ein Wohnhaus in der Goldshöfer Straße ein. Er durchwühlte zwischen 18.15 Uhr und 21.15 Uhr sämtliche Räumlichkeiten von zwei Wohnungen und entwendete vorgefundenes Bargeld. Die Polizei in Wasseralfingen nimmt unter Telefon 07361/97960 Hinweise und Beobachtungen rund um den Tatort entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag befuhr der 76-jährige Fahrer eines Pkw Opels gegen 13.45 Uhr den Zubringer zur B 19/29 am Aalener Dreieck, aus Richtung Kreisverkehr Robert-Bosch-Straße. An der Einmündung bog er nach links in Richtung B 19/Heidenheim ein. Vermutlich durch die tiefstehende Sonne missachtete er die Vorfahrt einer 39-jährigen Renault-Fahrerin, die aus Richtung Rombachtunnel nach links, in Richtung Stadtmitte abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß und einem Schaden von rund 7000 Euro an den Unfallfahrzeugen.

Unterschneidheim: Lkw beschädigt

An einem geparkten Lkw, der in der Straße Weidenfeldle abgestellt war, wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag die Scheibe der Beifahrertüre mutwillig zerstört. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 800 Euro beziffert.

Gschwend: Einbruch in Friseurgeschäft

Am frühen Montagmorgen wurde gegen 5 Uhr festgestellt, dass in ein Friseurgeschäft in der Welzheimer Straße eingebrochen worden war. Der Einbrecher gelangte durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten. Bei seiner Suche stieß der Einbrecher auf verschiedene Behältnisse mit kleineren Bargeldbeträgen und entwendete diese. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen und Hinweisgeber mögen sich an die Polizei in Spraitbach, Telefon 07176/6562 wenden.

Durlangen: Bei Auffahrunfall verletzt

Eine 35-jährige Audi-Fahrerin wollte am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr von der Bundesstraße 298 nach links in Richtung Durlangen abbiegen. Wegen Gegenverkehrs musste sie anhalten. Die ihr nachfolgende 21-jährige Ford-Fahrerin bemerkte den stehenden Audi zu spät und fuhr auf ihn auf. Dabei wurde die 76-jährige Beifahrerin im Ford verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst zur Behandlung in die Stauferklinik eingeliefert. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Göggingen: Viel Aggression bei Veranstaltung

In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei zu Auseinandersetzungen bei einer Veranstaltung in der Gemeindehalle am Wasserturmweg gerufen. Gegen 1.40 Uhr war es wohl zumindest zu Schlägen eines 22-jährigen Mannes gegen einen Ordner gekommen, die in der Halle begann und sich vor der Halle fortsetzte. Die einschreitenden Polizeibeamten sahen sich einigen Personen mit großer Aggressivität gegenüber. Auch während die Polizei vor Ort anwesend war, musste die Polizei schlichtend in Auseinandersetzungen eingreifen. Die Polizei in Leinzell nimmt Hinweise zu Beteiligten entgegen. Aber auch Geschädigte der Auseinandersetzungen, deren Personalien nicht erfasst wurden, werden gebeten sich unter Telefon 07175/9219680 bei der Polizei zu melden.

