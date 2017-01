POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall mit einer toten Person und fünf schwerverletzten Personen

Aalen (ots) - Winterbach: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Am Sonntag, gegen 17.15 Uhr, befuhr der Lenker eines Ford C-Max die B 29 in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Winterbach überholte er einen anderen Verkehrsteilnehmer. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam er hierbei nach links, prallte in die Mittenleitplanke und wurde von dieser nach rechts abgewiesen. In der Folge prallte er seitlich gegen einen vor dem überholten Pkw fahrenden VW Scirrocco, wodurch beide Autos nach rechts geschoben wurden und die rechte Leitplanke durchbrachen. Hierbei bohrte sich ein Leitplankensegment durch die hintere linke Beifahrertüre des Fords und verletzte den hinten links sitzenden Mitfahrer tödlich. Insgesamt wurden in beiden Pkws fünf Insassen schwer verletzt. Beide Fahrzeuge kamen außerhalb der Fahrbahn zum Stillstand. Die B 29 ist in Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Schorndorf und Winterbach, voll gesperrt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter hinzugezogen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell