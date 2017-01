POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Arbeitsunfall in Sulzbach-Laufen, zwei Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Sulzbach-Laufen: Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

In einem Sägewerk bei Sulzbach-Laufen ereignete sich am Samstag gegen 06:30 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 27-jähriger Arbeiter geriet mit seinem Bein in eine Maschine und wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Nürnberger Klinik verbracht. Zur Bergung des Verletzten war auch die Feuerwehr Sulzbach mit drei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort.

Cröffelbach: Betrunken von der L2218 abgekommen

Am Samstag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw die L2218 von Cröffelbach in Richtung Schwäbisch Hall. In einer scharfen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Verunfallten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Unfallfahrers einbehalten.

Satteldorf: Unfall auf der A6

Am Samstag gegen 17:00 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Crailsheim in Fahrtrichtung Nürnberg auf die A6 auf. Er wechselte gleich zu Beginn des Beschleunigungsstreifens auf den rechten Fahrstreifen und gleich anschließend auf den linken Fahrstreifen, um einen vor ihm auffahrenden Lkw zu überholen. Dabei übersah er einen bereits auf der linken Fahrspur überholenden Pkw. Er prallte mit dem Überholenden zusammen, wodurch dieser in die Mittelschutzplanke abgewiesen wurde. Der Geschädigte kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell