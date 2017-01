POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Alarm durch Rauchmelder in Waiblingen, ein Unfall in Winnenden und drei Unfälle in Backnang

Aalen (ots) - Waiblingen: Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

Am Sonntagvormittag gegen 08:00 Uhr sorgte ein Rauchmelder in einem Seniorenwohnheim in der Beinsteiner Straße für Aufregung. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und starken Kräften aus, konnte jedoch vor Ort schnell Entwarnung geben. Der Rauch stammte von einem Teller mit Essen, der auf dem Herd vergessen worden war. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bewohner und nach kurzem Lüften war auch die betroffene Wohnung wieder rauchfrei.

Winnenden: Missverständnis beim Abbiegen führt zu Unfall

Auf der Südumgehung von Winnenden hatte sich ein Autofahrer am Samstag gegen 11:00 Uhr verfahren. Deshalb wollte er an der folgenden Einmündung wenden. Hierzu fuhr er zunächst auf die Rechtsabbiegerspur um etwas auszuholen und anschließend nach links abzubiegen. Der nachfolgende Pkw-Lenker ging davon aus, dass der vordere nach rechts abbiegen möchte. In der Folge kam es zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR.

Backnang: Auffahrunfall in der Sulzbacher Straße

Am Samstag gegen 11:00 Uhr fuhr ein Pkw-Lenker die Sulzbacher Straße in Richtung Stadtmitte. Da ein anderer Pkw vor ihm von einem Parkplatz einfuhr, hielt er an. Dies erkannte ein nachfolgende Verkehrsteilnehmerin zu spät und fuhr ungebremst auf den Pkw auf. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musst. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 EUR.

Backnang: Unfallverursacher ermittelt

Am Samstag gegen 15:30 Uhr gingen vier Fußgänger über einen Überweg im Etzwiesenweg. Ein abbiegender Pkw bremste zu spät und erfasste eine der Personen mit der Stoßstange. Der 14-Jähriger wurde dadurch leicht verletzt. Nach einer verbalen Streitigkeit setzte der Pkw-Lenker seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen und ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Da ein aufmerksamer Zeuge sich das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte der Unfallverursacher ermittelt und kurze Zeit später an seiner nahegelegenen Wohnanschrift angetroffen werden. Durch das unerlaubte Entfernen vom Unfallort droht dem Verursacher neben der Unfallanzeige nun auch der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

Backnang: Vorfahrt missachtet - Unfall

Eine Pkw-Lenkerin befuhr am Sonntag gegen 06:00 Uhr die Obere Bahnhofstraße und wollte nach links in die Eugen-Adolff-Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden Pkw-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell