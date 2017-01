POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbrüche, Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Sulzbach an der Murr: Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 17.25 und 00.15 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Wohnhauses im Theresienweg ein und gelangten ins Gebäude. Mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss sowie im Keller des Hauses wurden durchsucht. Im Keller wurde ein Waffenschrank von der Wand gehebelt. Nachdem die Täter diesen teilweise aufgeflext hatten, entwendeten sie daraus eine Schreckschusswaffe. Im Obergeschoss wurden diverse Schmuckstücke und hochwertige Münzen entwendet.

Fellbach: Auffahrunfall

Ein 51 Jahre alter Lenker eines VW Polos befuhr am Freitag gegen 14.44 Uhr von Stuttgart kommend die linke Fahrspur der B 14. Aufgrund dichten Verkehrs und einem leichten Rückstau, bremste eine 44jährige Fahrerin eines Mercedes ab, was der VW-Fahrer zu spät erkannte und auf den VW auffuhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Winterbach: Vorfahrt missachtet - eine Leichtverletzte

Der 26 Jahre alte Lenker eines Zustellungsfahrzeuges der Deutschen Post befuhr die Schwalbenstraße. An der Kreuzung mit der Falkenstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts auf der Falkenstraße kommenden 48jährigern Lenkers eines Renault Clio. Bei dem Zusammenstoß, der sich am Freitag gegen 14.30 Uhr ereignete, war ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro entstanden. Die 63 Jahre alte Beifahrerin im Renault erlitt leichte Verletzungen.

Schorndorf: Vorfahrt nicht beachtet

Die 69 Jahre alte Lenkerin eines Citroens fuhr am Freitag gegen 14.10 Uhr aus dem Parkplatz der Firma Catalent auf die Steinbeisstraße und missachtete, da sie stark von der Sonne geblendet worden war, die Vorfahrt einer von rechts kommenden 49jährigen Fahrerin eines Peugeot. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos, bei welchem ein Sachschaden von ca. 4000 Euro entstand.

Schwaikheim: Leitpfosten herausgerissen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22.00 und 03.30 Uhr, rissen bislang unbekannte Personen insgesamt 19 Leitpfosten entlang der K 1850 zwischen dem Ortsausgang Schwaikheim und dem "Weiler Kreisel" heraus und schleuderten diese teilweise umher.

Weinstadt: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Ein bislang unbekannter Täter hebelte am Freitag, in Zeitraum zwischen 06.30 und 19.10 Uhr, in der Waiblinger Straße im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses die Balkontüre auf und stieg in die Wohnung ein. Er entwendete eine Münzsammlung und mehrere Herrenarmbanduhren von bislang nicht bekanntem Wert.

