POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle mit einer leichverletzten Fahrerin

Aalen (ots) - Frankenhardt: Vorfahrt missachtet

Am Freitag um 13.45 Uhr bog der 61 Jahre alte Lenker eines Fiats von der Stettener Straße nach links auf die Crailsheimer Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 42jährigen VW-Fahrerin. Beim folgenden Zusammenstoß entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall

Die 68 Jahre alte Lenkerin eines VW Passats befuhr am Freitag um 15.00 Uhr die Ellwanger Straße in Richtung Jagstheim. Hierbei übersah sie auf Höhe der Einmündung der Salzbrunnenstraße die verkehrsbedingt an der Ampel wartende 37jährige Fahrerin eines VW Passats und fuhr auf diesen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Anhaltenden zu spät bemerkt

Eine 28 Jahre alte BMW-Lenkerin befuhr am Freitag um 23.00 Uhr die Dolanallee. An der Einmündung in die Bühlertalstraße bemerkte sie den anhaltenden Mercedes eines 60jährigen Lenkers zu spät und fuhr deshalb hinten auf. An den unfallbeteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Michelfeld: Von Fahrbahn abgekommen - leicht verletzt

Aus ungeklärter Ursache kam eine 33 Jahre alte Volvo-Lenkerin in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen tiefen Graben, prallte gegen eine Überdolung und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld neben dem Radweg zum Stehen. Die Frau hatte am Freitag gegen 16.30 Uhr die L 1046 von Gnadental in Richtung Erlin befahren, als sie im Bereich Hahnenbusch das Unglück ereilte. Bei dem Unfall wurde die schwangere Fahrerin leicht verletzt. Die ebenfalls im Auto sitzende eineinhalb Jahre alte Tochter blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5.100 Euro beziffert.

Schwäbisch Hall: Parkplatzunfall

Eine 79 Jahre alt Frau fuhr am Freitag um 16.00 Uhr auf dem Parkplatz des Starkholzbacher Sees an der K 2669 mit ihrem Daihatsu rückwärts aus einer Parklücke und übersah hierbei den hinter ihr querenden 32jährigen Lenker eines VW Golfs. Der beim Unfall entstandene Schaden summiert sich auf etwa 2.000 Euro.

Rosengarten: Aufgefahren

Obwohl sie abbremste, fuhr eine 24 Jahre alte Lenkerin eines VW Lupo am Freitag gegen 14.20 Uhr auf der B 19 von Westheim kommend vor dem Ortsbeginn von Uttenhofen auf das letzte Fahrzeug einer Kolonne auf. Sie hatte den Sicherheitsabstand zum VW Sharan der vorausfahrenden Lenkerin zu gering gehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell