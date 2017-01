POL-AA: Eschach: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Ostalbkreis (ots) - Auf der Landesstraße 1080 zogen sich am Freitagnachmittag die zwei 79 und 82 Jahre alten Unfallfahrer Verletzungen zu, zu deren Behandlung sie durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Der Ältere der beiden Fahrer war mit einem Pkw Audi aus Richtung Eschach unterwegs und bog gegen 14 Uhr nach links, in Richtung Untergröningen, ab. Dabei übersah er den ihm aus Richtung Obergröningen entgegen kommenden Pkw Skoda und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrer zogen sich dabei Verletzungen zu, die an der Unfallstelle durch zwei alarmierte Rettungswagenbesatzungen erstversorgt wurden. An den beiden Pkw entstanden jeweils wirtschaftliche Totalschäden, die auf zusammen etwa 12000 Euro geschätzt wurden. Die Polizei konnte den Verkehr manuell um die unfallbeschädigten Fahrzeuge herumführen, eine Sperrung war nicht erforderlich. Die Störung dauerte für die Bergung der Fahrzeuge und die anschließende Reinigung der Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsstoffen rund zwei Stunden an.

