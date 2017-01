POL-AA: Ostalbkreis: Vorfahrtsunfall, 95 Jahre alte Fußgängerin verletzt; Rangierunfall

Ostalbkreis (ots) - Neresheim: Vorfahrt der Bundesstraße missachtet

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin verursachte am Freitagmorgen einen Verkehrsunfall, weil sie die Vorfahrt missachtete. Die junge Frau war als Fahrerin eines Pkw Seat auf der Landesstraße 1084, in Richtung Neresheim unterwegs. Als sie gegen 7.20 Uhr an der Einmündung in die Bundesstraße 466 ankam, bog sie nach links ab, ohne die Vorfahrt der aus Richtung Neresheim kommenden VW-Fahrerin zu beachten. Die 39 Jahre alte Unfallgegnerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt, der Schaden an den Unfallfahrzeugen wurde auf zusammen etwa 12000 Euro geschätzt.

Ellwangen: 95 Jahre alte Frau verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 95 Jahre alte Fußgängerin eine wohl eher leichte Verletzung zu, als ein Verkehrszeichen gegen sie kippte. Die Seniorin war mit einer 68-jährigen Begleiterin auf dem Gehweg Am Stelzenbach unterwegs, als die jüngere der beiden Frauen ins Straucheln geriet und sich deshalb an einem provisorisch aufgestellten Verkehrszeichen festhalten wollte. Das Verkehrszeichen fiel gegen die Frau und fügte ihr die Verletzung zu, die anschließend ambulant behandelt wurde.

Schwäbisch Gmünd: Rangierunfall

In der Vorderen Schmiedgasse gab es am Freitagvormittag einen Schaden von 3000 Euro an zwei Fahrzeugen. In Richtung Baldungstraße fahrend, musste der eine Pkw-Fahrer gegen 9.20 Uhr wegen des Verkehrs vor ihm etwas zurücksetzen. Weil in der kurzen Zeit zwischen Anhalten und Rückwärtsfahren ein anderer Pkw hinter ihm ausparkte, stießen die beiden Pkw zusammen.

