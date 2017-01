POL-AA: Freitagsunfälle im Rems-Murr-Kreis

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Murrhardt: Unfallflucht

Ein in der Römerstraße geparkter Pkw Dacia wurde am Freitagmorgen unfallbeschädigt vorgefunden. Ein unbekannter Autofahrer prallte vermutlich beim Wenden in der Nacht gegen das Auto und beschädigte es auf der linken Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete er und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Parkrempler

3500 Euro Sachschaden verursachte am Freitag gegen 11.30 Uhr eine 53-jährige Autofahrerin. Sie parkte in der Bühlstraße auf einem Parkplatz mit ihrem Pkw Ford rückwärts aus und übersah dabei eine vorbeifahrende 21-jährige Audi-Fahrerin.

Winnenden: Rotlicht missachtet

Eine Leichtverletzte sowie 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 9 Uhr ereignete. Ein 53 Jahre alter Opel-Lenker befuhr die Waiblinger Straße. An der Kreuzung mit der Ring- und Palmerstraße fuhr er nach bisherigen Erkenntnissen bei "rot" in die Kreuzung ein. Dabei kam zum Zusammenstoß mit einer 25-jährigen Nissan-Fahrerin, die die Kreuzung von der Ringstraße kommend in Richtung Palmerstraße überqueren wollte. Die Frau klagte nach dem Unfall über Schwindelgefühle, sodass sie vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Winnenden: Auffahrunfall

Auf der Südumgehung, auf Höhe des Jakobswegs fuhr eine 55-jährige Golf-Fahrerin auf den Ford eines verkehrsbedingt wartenden 28-Jährigen auf. Bei dem Unfall, der sich am Freitag gegen 9 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Waiblingen: Fußgängerin von Auto erfasst

Wegen vereister Scheiben übersah ein 55 Jahre alter Opel-Fahrer am Freitagmorgen eine Fußgängerin. Der Mann fuhr gegen 6.30 Uhr von der Kirchstraße in die Neckarstraße ein und übersah dabei die 18-Jährige, die die Fußgängerfurt der Neckarstraße überquerte. Durch den Aufprall wurde die junge Frau auf den Boden geschleudert und leicht verletzt.

