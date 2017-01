POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Missbrauch von Notrufen - Unfallflucht - Wildunfälle - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Zwischen 13:50 Uhr und 14:00 Uhr wurde am Donnerstag auf einem Parkplatz eines Discounters in der Straße Zur Flügelau, ein blaues Rennrad der Marke Cube Aerial RH 5607 entwendet, welches direkt vor der Eingangstür abgestellt war. Das Rad hat einen Wert von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Rotlicht missachtet

Ein 41-jähriger Lenker eines PKW Opel Zafira befuhr am Donnerstag um 12:15 Uhr die Worthingtonstraße. An der Kreuzung zur Goethestraße wollte er die Kreuzung geradeaus Richtung Wiesenstraße überqueren. Infolge Unachtsamkeit und Sonnenblendung übersah er das für ihn geltende Rotlicht und kollidierte mit einem ordnungsgemäß auf der Goethestraße stadteinwärts fahrenden Pkw Citroen eines 64-jährigen Fahrers. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Blaufelden: Wildunfall

Auf der L1036 zwischen Blaufelden und Gerabronn wurde am Donnerstag um 18:00 Uhr ein Reh von einem Opel Corsa einer 39-jährigen Fahrerin erfasst und tödlich verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Crailsheim: Unfall auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz eines Discounters in der Dr.-Bareilles-Straße ereignete sich am Donnerstag um 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 78-jährige Lenker eines Skoda befuhr in Richtung Ausgang des Parkplatzes und streifte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes-Benz Sprinter. Der Mercedes wurde durch den Anstoß auf den unmittelbar davor befindlichen Zaun aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1100 Euro.

Crailsheim: Reh quert die Fahrbahn

Am Donnerstag um 22:20 Uhr befuhr eine Renault Megane-Lenkerin die K2643 von Alexandersreut in Richtung Weipertshofen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte, von dem PKW erfasst und tödlich verletzt wurde. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Wallhausen: PKW-Lenker händigt Führerschein des Beifahrers aus

Am Freitag um 01:30 Uhr wurde ein 35-jähriger Fahrer eines PKW Dacia Sandero durch die Polizei in der Blaufelder Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 35-Jährige händigte den kontrollierenden Beamten einen Führerschein und einen Personalausweis aus. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass beide Dokumente auf den 32-jährigen Beifahrer ausgestellt waren und der Fahrer des PKW nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außer einem Bericht an die zuständige Führescheinstelle erfolgen nun Anzeigen gegen beide Insassen des PKW.

Crailsheim: Beim Rückwärtsfahren PKW beschädigt

Von der Spitalstraße kommend, wollte am Donnerstag um 12:30 Uhr ein 50-jähriger Lenker eines PKW Hyundai in den Adolf-Weiler-Weg einbiegen. Da die Einfahrt beengt ist und zudem Fahrzeuge entgegen kamen, setzte der Hyundai-Fahrer mit seinem PKW etwas zurück, übersah hierbei den hinter ihm fahrenden PKW Audi A4 einer 24-Jährigen und rollte mit seinem Heck gegen den Audi. An den beiden PKW entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Crailsheim: Beim Rückwärtsfahren PKW übersehen

Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Donnerstag um 18:45 Uhr den Karlsplatz in Richtung Karlstraße. Als er Gegenverkehr erkannte, fuhr er ein Stück zurück und prallte hierbei gegen den hinter ihm wartenden Pkw VW Touran eines 45-jährigen Fahrers. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Crailsheim: Auf Anhänger aufgefahren

Weil der Vordermann verkehrsbedingt abbremsen musste und dies ein 45-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia zu spät bemerkte, fuhr diese am Donnerstag um 15.10 Uhr auf den Anhänger des vor ihm fahrenden PKW VW Passat auf. Am Skoda entstand hierbei ein Schaden von 2000 Euro, am VW des 36-jährigen Fahrers beläuft sich der Schaden auf 7500 Euro und am Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Braunsbach: Unfall auf Autobahnparkplatz

Auf dem Parkplatz Kochertalbrücke, wischen der AS Ilshofen-Wolpertshausen und der AS Schwäbisch Hall, wollte am Donnerstag um 22:00 Uhr ein 24-jähriger Fahrer eines Sattelzuges mit seinem Gespann einparken. Hierbei scherte der Sattelauflieger aus und beschädigte den Sattelauflieger eines bereits ordnungsgemäß geparkten Sattelzugs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Missbrauch von Notrufen

Am Mittwoch gegen 14:45 Uhr musste die Feuerwehr mit 3 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften ausrücken, da im Kocherquartier drei Jugendliche in einem Treppenhaus und im Eingangsbereich eines Supermarktes ohne Grund die dortigen Feuermelder drückten. Die Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Hall: Beim Ausparken Pkw beschädigt

Beim Ausparken aus einem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße, beschädigte am Donnerstag um 10:00 Uhr ein19-jähriger Fahrer eines PKW Skoda den gegenüber einparkenden Opel einer 49-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 550 Euro.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Stauffenbergstraße/Geschwister-Scholl-Straße übersah eine 37-jährige VW-Fahrerin am Donnerstag um 09:45 Uhr eine vorfahrtsberechtigte 30-jährige Ford-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 54-jährige Beifahrerin im Ford leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von jeweils 2500 Euro.

Gaildorf: Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Am Donnerstagfrüh gegen 07:00 Uhr befuhr ein Fahrzeuglenker die L 1066 zwischen Gaildorf in Fahrtrichtung Winzenweiler. In einer Rechtskurve vor dem Ortsbeginn Winzenweiler kam er leicht auf die Gegenfahrbahn und streifte den Außenspiegel eines entgegenkommenden 41-jährigen BMW-Fahrers. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 400 Euro zu kümmern.

Untermünkheim: Aufmerksame Zeugin

Ein 52-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag um 11:00 Uhr den Sülzer Weg in Richtung Obermünkheim. Aufgrund der vereisten Fahrbahn kam er ins Schleudern und prallte gegen den dortigen Verteilerkasten kurz nach dem Ortseingang Obermünkheim. Am Verteilerkasten entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro und am VW von ca. 2500 Euro. Der 52-jährige verließ die Unfallstelle ohne sich um die Folgen zu kümmern. Eine Zeugin wurde durch die Geräuschentwicklung auf den Unfall aufmerksam und las das Kennzeichen des Verursachers ab, wodurch dieser ermittelt werden konnte.

Mainhardt: Kontakt im Begegnungsverkehr

Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr streiften sich auf der K 2582 zwischen Mainhardt und Laukenmühle der Audi eines 47-jährigen und der Volvo eines entgegenkommenden 48-jährigen. Hierbei entstand am Audi ein Sachschaden von ca. 5000 Euro und beim Volvo ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Ein 26-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 16:00 Uhr den Autobahnzubringer in Richtung K 2576. Er bemerkte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 38-jährige BMW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr leicht auf den BMW auf. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 510 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell