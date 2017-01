POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Routinekontrolle endete gewaltsam - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Remshalden: Auffahrunfall

Eine 40-jährige Audi-Fahrerin bemerkte am Donnerstag gegen 17:45 Uhr auf der B29 auf Höhe der Ausfahrt Geradstetten zu spät, dass eine vor ihr fahrende 19-jährige Alfa Lancia-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 10000 Euro.

Waiblingen: Diebstahl

Ein dreister Dieb begab sich am Donnerstag im Laufe des Nachmittags zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr vermutlich durch die Hintertür unbemerkt in eine Arztpraxis am Alten Postplatz und entwendete aus einem Personalraum eine Handtasche. In der Handtasche befanden sich unter anderem ein Smartphone sowie ein Geldbeutel mit Karten und Bargeld.

Schorndorf: Unfall beim Abbiegen

Eine 26 Jahre alte Golf-Fahrerin wollte am Donnerstag gegen 10.50 Uhr in der Weilerstraße nach links abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 63-jährigen Mercedes-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei etwa 1000 Euro Schaden entstand.

Winterbach: Aufgefahren

Beim Verlassen des Kreisverkehrs am Markplatz musste ein 28-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag anhalten, um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dies erkannte ein nachfolgender 68-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät und fuhr gegen 16.20 Uhr auf. 1500 Euro sind bei diesem Unfall die Schadensbilanz.

Winnenden: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Ein 52 Jahre alter Mann leistete am Donnerstagvormittag bei einer Verkehrskontrolle Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Der Mann war gegen 11 Uhr mit einem Motorroller in der Friedrich-List-Straße unterwegs und sollte einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei war er unkooperativ, verweigerte sich komplett und behauptete, dass er keinen Führerschein bräuchte. Er gab trotz Zuredens weder Führerschein noch Fahrzeugschein heraus und machte auch keinerlei Angaben zu seiner Person. Er musste deshalb zur Identitätsfeststellung mit auf das Polizeirevier genommen werden. Beim Anlegen der Handschließen wehrte er sich mit Schlägen und Tritten und verletzte dabei einen 22 Jahre alten Beamten leicht. Auf dem Polizeirevier konnten schließlich entsprechende Dokumente aufgefunden und seine Identität festgestellt werden. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Im Kappelbergtunnel ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit Folgeunfall, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Eine 53-jährige Opel-Fahrerin war gegen 14.30 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, nachdem sich der Verkehr vor ihr staute. Sie fuhr in der Folge auf den VW eines 48-Jährigen auf, der durch den Aufprall noch auf den VW-Sharan eines 29-Jährigen geschoben wurde. Der 29-Jährige wurde dabei leichtverletzt, sein Pkw musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall war die linke Fahrspur für etwa 20 Minuten blockiert. Der Sachschaden wird auf rund 10000 Euro beziffert.

Kurz nach dem Unfall ereignete sich auf dem linken Fahrstreifen ein Folgeunfall. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer bremste ab, wobei ein nachfolgender 49-jähriger Mercedes-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auffuhr. Er verursachte Sachschaden von etwa 4000 Euro. Der Pkw des 49-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Sulzbach an der Murr: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ein 43-jähriger Volvo-Fahrer verursachte am Donnerstagabend ein Auffahrunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter leicht verletzt wurde. Der Mann befuhr die L 1066 in Richtung Murrhardt, als er vor der Kreuzung Haller Straße das verkehrsbedingte Anhalten eines 49-jährigen Autofahrers nicht erkannte und auf das Fahrzeugheck des Mercedes C250 auffuhr. Der 49-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachaschaden in Höhe von ca. 14000 Euro.

Backnang: In Zigarettenshop eingebrochen

Gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen wurde festgestellt, dass in der Sulzbacher Straße in ein Zigarettenshop eingebrochen wurde. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten auf diesem Wege ins Gebäude. Die Polizei ist derzeit mit der Spurensicherungsarbeit und Aufnahme des Tatorts beschäftigt. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse vor, ob bzw. wieviel Beute die Diebe erzielten. Sollten von Passanten oder Anwohnern verdächtige Wahrnehmungen getätigt worden sein, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollten diese sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Auenwald: Auto übersehen

Weil er ein geparktes Auto komplett übersehen hatte, rauschte am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein 51-jähriger Fahrer eines 5er BMW beim Befahren der Däfernstraße auf den VW Polo hinten auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Der 51-Jährige blieb unverletzt.

Kirchberg an der Murr: Drei Einbrüche

Am Donnerstag wurden in Kirchberg drei Einbrüche verübt. Es war dabei die Grund- und Werkrealschule sowie zwei Wohnungen in der Straße Im Mühlwingert betroffen. Während in die beiden Wohnhäuser zwischen ca. 13 Uhr und 19 Uhr eingebrochen wurde, wurde der Tatzeitraum beim Einbruch in die Schule zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend eingegrenzt. Die Täter gelangten in die Wohnhäuser, indem sie eine Kellertüre bzw. ein Küchenfenster gewaltsam öffneten. Soweit festgestellt wurde, hatten die Täter es in den benachbarten Wohnhäusern offenbar auf Wertgegenstände wie Schmuck abgesehen. Inwieweit die Diebe Beute erzielten, ist noch nicht abschließend geklärt. Das Eindringen in die Schule erfolgte möglicherweise über ein präpariertes Fenster, das im Vorfeld von innen geöffnet wurde. Ob aus der Schule Gegenstände entwendete wurden, wird derzeit noch überprüft. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Eine 18-jährige Fahranfängerin befuhr am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr die Straße Im Kusterfeld und beabsichtigte die Kreuzung zur Heinrich-Herz-Straße geradeaus zu queren. Dabei übersah sie 51-jährige Fiat-Fahrerin, die in Richtung B 14 unterwegs war und stieß mit dieser im Kreuzungsbereich zusammen. Während am Pkw VW ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro entstand, wurde der Schaden am Fiat auf ca. 6000 Euro beziffert. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell