POL-AA: Raum Schwäbisch Gmünd: Ladendiebe bei Routinekontrolle entdeckt; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Heuchlingen und Bartholomä: Rehe bei Unfall getötet

Heuchlingen: Ein totes Reh und ein Sachschaden von rund 2000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen. Gegen 4.20 Uhr erfasste ein 35-jähriger Autofahrer auf der Leinzeller Straße mit seinem Pkw VW das die Fahrbahn querende Tier.

Bartholomä: Gegen 19.30 Uhr wurde ein Reh am Donnerstagabend auf der Landesstraße 1162 getötet, dabei entstand am Mercedes Benz ein Schaden von rund 1000 Euro. Das Tier querte die Straße zwischen Heubach und Bartholomä, der 60-jährige Fahrer konnte nicht ausweichen.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Pkw gerutscht

Auf der eisglatten Hauffstraße rutschte ein 19-Jähriger am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr mit seinem Pkw Audi gegen einen geparkten VW Passat. Er richtete dabei einen Sachschaden von rund 4000 Euro an.

Lorch: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Maierhofstraße / Stuttgarter Straße / Gaisgasse missachtete am Donnerstagvormittag eine 76-jährige Frau die Vorfahrt einer 23-jährigen Seat-Fahrerin. Die Seniorin streifte den Seat mit ihrem Ford Mondeo und richtete dabei gegen 10.40 Uhr einen Sachschaden von rund 7000 Euro an.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken beschädigte ein 44-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Pkw Mercedes Benz einen in der Möhlerstraße geparkten VW Polo. Der dabei gegen 18.45 Uhr entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Ladendiebe bei Routinekontrolle entdeckt

Am Donnerstagabend wurden zwei 18 und 35 Jahre alte Männer, die sich im Bereich der Bushaltestelle Spitalstraße aufhielten, gegen 18 Uhr von Polizeibeamten kontrolliert. In den von den beiden Männern mitgeführten Rucksäcken fand sich eine Vielzahl von Kleidungsstücken, bei denen der Verdacht bestand, dass es sich um Diebesgut handelte. Die Männer wurden zur Identitätsfeststellung mitgenommen, die Zuordnung der Waren dauert noch an.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte in der Zeit zwischen Mittwochvormittag, 11 Uhr und Donnerstagmorgen, 10 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er einen Pkw Toyota beschädigte, der in dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hussenhofen abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.

Waldstetten: Fahrzeug übersehen

Mit seinem Lkw beschädigte ein 46-jähriger Fahrer am Donnerstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr einen Skoda Octavia, der auf einem Parkplatz in der Bettringer Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro beziffert.

Eschach: Unfall beim Ausparken

Zeitgleich parkten am Donnerstagnachmittag zwei 31 und 66 Jahre alte Fahrzeuglenker ihren VW Golf und ihren Mercedes Benz auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gögginger Straße aus. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw gegen 15.30 Uhr, bei dem der Mercedes Benz auf einen geparkten Pkw Seat aufgeschoben wurde, entstand insgesamt ein Schaden von 4000 Euro.

Durlangen: Vorfahrt missachtet

Auf rund 10000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 61-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag verursachte. An der Einmündung Tanauerstraße / Schützenhausstraße missachtete er gegen 13 Uhr die Vorfahrt eines anderen Pkw und stieß mit ihm zusammen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell