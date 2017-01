POL-AA: Raum Ellwangen: Diebstahl in Ladengeschäft; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Unterschneidheim: Wildunfall

Auf der Verbindungsstraße zwischen Zipplingen und Sechtenhausen erfasste am Donnerstagabend ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw Audi einen gegen 21 Uhr die Fahrbahn querenden Hasen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 500 Euro; der kleine Vierbeiner beging, sicherlich schwer verletzt, Unfallflucht und hoppelte ins angrenzende Gelände.

Ellwangen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Gegen 19.20 Uhr beschädigte eine 20-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend mit ihrem VW Golf auf dem Parkplatz der Sechtahalle in der Haller Straße einen dort abgestellten Lkw. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Bopfingen: Bargeld entwendet

Am Donnerstagnachmittag betrat ein Mann ein Ladengeschäft in der Hauptstraße und ließ sich zwischen 15 und 16 Uhr von der Besitzerin mehrere Verkaufsartikel zeigen, die sich im hinteren Bereich des Geschäftes befanden. Die 69-Jährige, der das Verhalten des Unbekannten seltsam vorkam, begab sich mit ihm in den vorderen Bereich des Ladens, um den Kassenbereich im Blick zu haben. Trotzdem musste sie gegen 17.45 Uhr feststellen, dass aus ihrem Geldbeutel ein größerer Geldbetrag fehlte. Der derzeit als tatverdächtig eingestufte Mann ist ca. 1,95 Meter groß und schlank. Er war mit einer dunklen Jacke bekleidet und trug eine dunkle Mütze. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Telefon 07362/96020.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken am Donnerstagvormittag beschädigte eine 56-jährige Frau gegen 11.45 Uhr mit ihrem Ford C-Max einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellten Pkw VW Golf. Sie verursachte dabei einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell