POL-AA: Raum Aalen: Einbrüche in Ein- und Mehrfamilienhaus; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum zwischen 18.15 und 22 Uhr drangen Einbrecher am Donnerstagabend über eine Terrassentüre in ein Einfamilienhaus im vorderen Hirschbach ein, wo sie sämtliche Zimmer durchsuchten. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter einzelne Münzen und Schmuckstücke. Zudem wurde Sachschaden von rund 500 Euro angerichtet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hofen: Am Donnerstag wurde in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Wohngebiet östlich der Dorfstraße eingebrochen. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Ob die Einbrecher dabei Beute machten, ist derzeit noch unklar. Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen am Tattag bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.

Aalen: Auffahrunfall

Auf rund 7000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag entstand. Verkehrsbedingt musste ein 31-Jähriger seinen Opel Astra kurz nach 17 Uhr auf der Friedrichstraße anhalten. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf.

Aalen: Unfallursache Eisglätte

Von einem Parkplatz kommend, fuhr am Donnerstagnachmittag ein 60-jähriger Autofahrer mit seinem Fiat Punto gegen 16 Uhr auf die Robert-Bosch-Straße ein. Dabei kam das Fahrzeug auf einer Eisplatte ins Rutschen und streifte einen Pkw Peugeot. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Auf der Burgstallstraße ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500 Euro entstand. Gegen 15.15 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Pkw Volvo auf den verkehrsbedingt stehenden Fiat eines 58-jährigen Pkw-Fahrers auf, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Seine 7 Jahre alte Mitfahrerin blieb wohl unverletzt, wurde jedoch sicherheitshalber ärztlich untersucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell