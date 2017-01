POL-AA: Berglen: Unfall beim Linksabbiegen

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Eine 29-jährige Fahrerin eines älteren Opel Vectra befuhr am Donnerstagnachmittag kurz nach 14 Uhr die L 1120 vom Rettichkreisel in Richtung Stöckenhof. Am dortigen Waldrand beabsichtige die Autofahrerin nach links auf einen Waldparkplatz einzubiegen. Hierbei missachtete sie die Rückschaupflicht und übersah einen BMW 420, dessen Fahrer sich im Überholvorgang befand. Während durch den seitlichen Zusammenstoß an dem BWM ein Schaden in Höhe von ca 6000 Euro zu verzeichnen ist, entstand an dem Vectra ein Totalschaden, der sich auf ca. 500 Euro belaufen soll. Der Opel musste in der Folge abgeschleppt werden. Entgegen der ersten Meldung bei der Rettungsleitstelle blieben die Fahrzeuginsassen glücklicherweise unverletzt.

