POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeug landet auf Dach - Omnibus streift PKW

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Oberrot: Fahrzeug landet auf dem Dach

In einem Kurvenbereich der K2675 zwischen Marbächle und Oberrot kam am Donnerstag um 11:00 Uhr ein 19-jähriger Fahrer eines PKW Citroen auf Grund einer glatten Stelle ins Schlingern. Beim Gegenlenken geriet er mit den rechten Rädern ins Bankett und letztendlich nach links von der Fahrbahn ab. Vom dortigen Abhang abgewiesen kam der PKW auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Rot am See: Omnibus streift PKW

Ein 63-jähriger Fahrer eines Omnibusses wollte am Donnerstag um 13:25 Uhr von der Schulstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen und streifte dabei, auf Grund von Sonnenblendung, einen haltenden Pkw Mazda, der vor ihm von der Hauptstraße nach links in die Schulstraße eingebogen war, dies aber verkehrsbedingt noch nicht gänzlich vollenden konnte. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell