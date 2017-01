POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Abtsgmünd: Vorfahrt missachtet

Eine auf der Landesstraße 1075 aus Richtung Leinroden kommende 19-jährige VW-Fahrerin fuhr am Donnerstagmorgen an der Einmündung mit der L 1080 nach links in Richtung Abtsgmünd ein. Dabei missachtete die 19 Jahre alte Frau die Vorfahrt eines von links, aus Richtung Abtsgmünd kommenden 28 Jahre alten BMW-Fahrers. Dieser versuchte noch rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Rund 2500 Euro Schaden entstand dabei an den Fahrzeugen.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Donnerstag fuhr befuhr ein 49-jähriger Lkw-Fahrer die Hochbrückenstraße, von der Ulmer Straße her kommend, auf den Pokornykreisel zu. Dabei wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen und stieß dabei gegen 9.50 Uhr seitlich mit dem neben ihm fahrenden Pkw Renault einer 51-jährigen Fahrerin zusammen. Es entstand Sachschaden von ca. 1700 Euro.

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der schneeglatten Landesstraße 2220 kam am Mittwochmittag ein in Richtung Ellenberg fahrender Fiat-Fahrer ins Schleudern und dabei von der Fahrbahn ab. Der 23-Jährige prallte gegen 13 Uhr zwischen Rattstadt und Eigenzell gegen die Leitplanke und richtete dabei an Fahrzeug und Fahrbahnbegrenzung einen Schaden von ca. 4500 Euro an.

Ellwangen: Auffahrunfall

Weil seine Ampel gegen 13.10 Uhr Rot zeigte, hielt ein 50-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstagmittag an der Kreuzung L 1060/K3223 an. Ein ihm nachfolgender 67-jähriger Volvo-Fahrer bemerkte das Anhalten zu spät und fuhr auf den Opel auf. Es entstand Sachschaden von ein paar hundert Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker wurde am Dienstag ein geparkter Pkw Toyota beschädigt, der gegen 18 Uhr in der Buchstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete und ließ dem Toyotabesitzer einen Schaden von ca. 700 Euro.

Spraitbach: Wildunfall

Ein Reh, das am Donnerstagmorgen die Kreisstraße 3254 kurz nach Lettenhäusle querte prallte gegen 7.25 Uhr mit einem Pkw Daimler zusammen, dessen 51-jähriger Fahrer von Hönig in Richtung Spraitbach unterwegs war. Das Tier wurde beim Anprall so schwer verletzt, dass es von einem Jäger von seinem Leiden erlöst werden musste. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell