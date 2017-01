POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Firmen wurden Opfer einer Betrugsmasche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Welzheim: Unfallflucht

Der Polizeiposten Welzheim sucht nach einer Unfallflucht Hinweise auf den Verursacher. Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes CLK, der zwischen 10 Uhr und 15 Uhr sowohl vor einer Bank in der Schorndorfer Straße als auch im Bereich eines Imbissstands in der Wilhelmstraße abgestellt war. An dem CLK wurden dunkle Farbantragungen sowie ein Schaden von etwa 500 Euro festgestellt. Auch soll sich an dem Imbissstand ein dunkles Fahrzeug mit Stuttgarter S-Zulassung befunden haben. Hinweise werden unter Telefon 07182/92810 entgegen genommen.

Korb/Winnenden: Pkw-Aufbrüche

In der Nacht auf Donnerstag wurden zwei BMW X5 in der Humboldtstraße aufgebrochen und wohl gezielt die Navigationssysteme sowie Fahrer-Airbags fachmännisch ausgebaut. Die Diebstähle wurden gegen 2.45 Uhr festgestellt. Im Rahmen einer durchgeführten Fahndung nach den Dieben musste durch eine Polizeitreife in Winnenden in der Trollingerstraße ein weiterer, auf selbe Weise aufgebrochener BMW X5 festgestellt werden, bei dem jedoch nichts entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich bei den erstgenannten Fahrzeugen jeweils auf einige tausend Euro. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Wahrnehmungen in den genannten Bereichen nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Telefon: 07151 950-422, entgegen.

Schorndorf/Fellbach: Vorsicht Betrugsmasche

Dieser Tage wurden zwei Betrugsfälle zum Nachteil von Firmen bei der Kriminalpolizei angezeigt. Betrüger verschickten eine vermeintliche E-Mail des jeweiligen Geschäftsführers an Mitarbeiter und forderten diese auf, einen hohen Geldbetrag an Kunden ins Ausland in Auftrag zu geben. Da die E-Mails den Anschein erweckten, tatsächlich von den Vorgesetzten zu stammen, wiesen die Mitarbeiter die geforderten Beträge an. In beiden Fällen kam es zum Glück nicht zu einer Geldtransferierung bzw. eines Schadens, da die Überweisung rechtzeitig zurückgerufen werden konnte bzw. das Empfängerkonto gesperrt werden konnte. Die Kripo warnt aufgrund dieser aktuellen Fälle nochmals vor der Betrugsmasche:

-Achten Sie darauf, welche Informationen über Ihr Unternehmen öffentlich sind bzw. wo und was Sie und Ihre Mitarbeiter im Zusammenhang mit Ihrem Unternehmen publizieren!

-Führen Sie klare Abwesenheitsregelungen und interne Kontrollmechanismen ein!

-Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter hinsichtlich des beschriebenen Betrugsphänomens

-Bei ungewöhnlichen Zahlungsanweisungen sollten - vor Veranlassung der Zahlung - folgende Schritte durchgeführt werden:

o Überprüfen der E-Mails auf Absenderadresse und korrekte Schreibweise

o Verifizieren der Zahlungsaufforderung über Rückruf bzw. schriftliche Rückfrage beim Auftraggeber

o Kontaktaufnahme mit der Geschäftsleitung bzw. dem Vorgesetzten.

Urbach: Pkw gestreift

Am Donnerstag gegen 08:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Jeep-Fahrer die Gaisbergstraße und streifte beim Vorbeifahren einen dort geparkten Daimler-Benz eines 48-Jährigen. Am Jeep entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro, beim Daimler-Benz wird der Schaden auf rund 5000 Euro geschätzt.

Allmersbach im Tal: Unfall am Kreisverkehr

Eine 41-jährige Polo-Lenkerin befuhr am Donnerstag gegen 7 Uhr die Backnanger Straße und beabsichtigte in einen dortigen Kreisverkehr einzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines im Kreisel fahrenden 19-jährigen Ford-Fahrers. Bei der Kollision im Kreisel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Backnang: Fußgänger übersehen

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr ein Fußgänger schwer verletzt. Ein 25-jähriger Autofahrer befuhr die Eugen-Adolff-Straße in Richtung Bahnhof, als er mit einem die Fahrbahn querenden Fußgänger zusammenstieß. Der 68-jährige Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste von Rettungsassistenten in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Klärung einiger Detailfragen des noch unklaren Unfallgeschehens sucht die Polizei Backnang Unfallfallzeugen und nimmt eingehende Hinweise unter Tel. 07191/9090 entgegen.

