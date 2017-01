POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Trickdiebstahl - Dieseldiebstahl - Unfallfluchten - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Rot am See: Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch um 12:35 Uhr befuhr eine 44-jährige Lenkerin eines VW Caddy die B290 von Rot am See in Richtung Wallhausen. Aus unbekannten Gründen kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen und kam ins Rutschen. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die Beifahrerseite. Die 44-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und in ein nahe liegendes Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Ausparken aus einem Parkplatz In den Riedwiesen beschädigte am Mittwoch um 12:25 Uhr eine 33-jährige VW-Fahrerin einen ordnungsgemäß auf der Straße abgestellten PKW Volvo. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Crailsheim: Unfall bei Spurwechsel

Weil sie ohne zu blinken von der Abbiegespur auf die Geradeausspur wechselte, beschädigte am Mittwoch um 14:55 Uhr eine 56-jährige Opel Zafira-Fahrerin einen PKW Peugeot eines 68-jährigen Fahrers, welcher zu diesem Zeitpunkt die Geradeausspur befuhr. Der Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von 3000 Euro entstand, ereignete sich in der Ludwigstraße.

Crailsheim: Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Am Mittwoch um 15:15 Uhr befuhr eine 41-jährige VW- Fahrerin die L2218 in Richtung Crailsheim. Auf Höhe Heinkenbusch wollte sie einen vor ihr fahrenden PKW und einen Lkw überholen. Während des Überholvorgangs scherte der vor ihr fahrende PKW ebenfalls zum Überholen aus, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Daraufhin leitete die 41-Jährige eine Vollbremsung ein und wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei touchierte sie einen Leitpfosten, wodurch ihr linker Seitenspiegel beschädigt wurde. In der Folge konnte die 41-Jährige an einer Ampelanlage den vor ihr fahrenden PKW-Lenker ansprechen. Dieser zeigte sich aber wenig interessiert und fuhr weiter. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Trickdiebstahl

Während die alleine anwesende Ladeninhaberin am Mittwoch um 17:45 Uhr von einem Mann, unter Vortäuschung von Kundeninteresse, aus dem Verkaufsraum in einen Ausstellungsraum gelockt wurde, öffnete ein Mittäter die Ladenkasse und entnahm das gesamte Scheingeld aus der Kasse. Anschließend flüchteten die beiden Männer aus dem Ladengeschäft, welches sich in der Stadtmitte befindet. Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Süd- oder Südost-Europäer. Der Kaufinteressent wurde als mittelgroß, schlank, mit grauer Mütze, dunklem Anorak, auffälliger Brille mit schwarzem Querbalken beschrieben. Der Mann, der das Geld aus der Kasse entnahm, war ebenfalls mittelgroß, schlank, trug eine schwarze Mütze mit Schild, Anorak und Handschuhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ein 35-jähriger Opel-Lenker befuhr am Mittwoch um 16:25 Uhr die Goethestraße in Richtung Kreisverkehr Ellwanger Straße. Auf der Tangente des Kreisverkehrs musste er sein Fahrzeug an der Einmündung zur Ellwanger Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein 22-jähriger Fahrer eines VW Passat hielt hinter dem Pkw Opel an. Der nachfolgende 47-jährige Lenker eines Pkw Nissan erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf den VW auf und schob diesen auf das Heck des Opel. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kirchberg an der Jagst: PKW kollidiert mit LKW

Ein 72-jähriger Fahrer eines PKW Renault wollte am Mittwoch um 12:10 Uhr mit seinem Pkw, von einem Tankstellengelände, nach rechts in die Crailsheimer Straße in Richtung Stadtmitte einfahren. Hierbei übersah er einen 49-jährigen Lkw-Lenker und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Aufmerksame Zeugin

Eine 53-jährige Fahrerin eines Fiat fuhr am Mittwoch um 07:30 Uhr aus einer Parklücke im Schönhutweg aus und prallte hierbei gegen einen am rechten Fahrbahnrand des Komberger Wegs abgestellten Pkw Mazda. Die 53-Jährige verließ die Unfallstelle ohne sich um die Folgen zu kümmern. Auf Grund der Aufmerksamkeit einer Zeugin konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden, die nun mit einer Anzeige rechnen muss. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall auf Grund Schneeglätte

Eine 64-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr am Mittwoch um 11:40 Uhr das Rinnener Sträßle in Richtung Stuttgarter Straße. Aufgrund schneeglatter Fahrbahn konnte sie nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw Audi A6 eines 29-Jährigen auf. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auf Vordermann aufgefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch, um kurz nach 12:00 Uhr, ein 55-jähriger Fahrer eines Audi A4 auf den vor ihn verkehrsbedingt haltenden LKW eines 36-Jährigen auf. Der Unfall, bei welchem ein Sachschaden von 3000 Euro entstand, ereignete sich in der Crailsheimer Straße in Fahrtrichtung Holzmarkt.

Michelfeld: Beim Ausparken PKW beschädigt

Beim Ausparken aus einem Parkplatz eines Discounters in der Daimlerstraße, beschädigte am Mittwoch um 13:30 Uhr eine 23-jährige Fahrerin eines PKW BMW den danebenstehenden BMW einer 32-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2200 Euro.

Schwäbisch Hall: Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Eine 33-jährige Fahrerin eines Opel Combo fuhr am Mittwoch um 17:20 Uhr aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt anhaltenden PKW Audi A3 einer 35-Jährigen auf und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von 5500 Euro. Der Unfall ereignete sich auf der Stuttgarter Straße auf Höhe Heimbach.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreisverkehr

Kurz nach dem Ortsbeginn Hessental fuhr am Mittwoch um 18:30 Uhr ein 63-jähriger Fahrer eines Opel Astra in den dortigen Kreisverkehr ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen Pkw Honda eines 28-Jährigen. Dieser war aus Richtung Schwäbisch Hall-Sulzdorf in den Kreisverkehr eingefahren und wollte diesen in Richtung "Am Kreuzstein" verlassen. Der Opel-Fahrer prallte mit dem vorderen linken Eck seines Pkw gegen den Honda. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro.

Gaildorf: Parkschaden

Aus Unachtsamkeit streifte am Mittwoch um 18.00 Uhr ein 80-jähriger Fahrer eines Opel Omgea in der Eichendorffstraße einen dort geparkten PKW VW Golf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Mainhardt: Kleintransporter kommt von Fahrbahn ab

Am Donnerstag um 04:45 Uhr befuhr ein 42-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter die B14 zwischen Großerlach und Mainhardt. In der Rottalsenke kam er in einer Rechtskurve ins Schleudern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stürzte das Fahrzeug eine Böschung hinunter und kam seitlich zum Liegen. Der Fahrer, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, konnte durch die Feuerwehr Mainhardt, die mit 4 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, aus dem Fahrzeug gerettet werden. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Am Mittwoch um 08:10 Uhr bemerkte ein Arbeiter einer Baustelle auf der A6 zwischen der AS Kirchberg und der AS Crailsheim, dass in der vorangegangenen Nacht aus zwei Baufahrzeugen das Tankschloss aufgebrochen und jeweils circa 200 Liter Diesel abgezapft wurden. Des Weiteren wurde bei beiden Baggern die Werkzeugkiste aufgebrochen. Die Bagger waren auf dem dortigen Grünstreifen abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

