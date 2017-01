POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Diebstahl

Ostalbkreis (ots) - Essingen: Schäferhund verursacht Verkehrsunfall

Auf der Landesstraße 1165 musste ein 21-jähriger Autofahrer seinen Pkw Renault am Mittwochnachmittag abbremsen, weil ein Schäferhund die Fahrbahn zwischen Lauterburg und Bartholomä querte. Ein ebenfalls 21 Jahre alter Ford-Lenker erkannte dies gegen 16.30 Uhr zu spät und fuhr auf. Beim Aufprall entstand ein Sachschaden von ca. 3200 Euro. Die Polizei in Aalen nimmt unter Telefon 07361/5240 Hinweise auf den freilaufenden Hund entgegen.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von der Abfahrt Unterkochen fuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw VW auf die B 19 ein. Dabei übersah er gegen 15.45 Uhr den dort fahrenden Pkw VW eines 34-jährigen Fahrers und streifte diesen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Essingen: Verkehrszeichen beschädigt

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 56-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag verursachte, als er gegen 16 Uhr mit seinem Pkw VW Touran an der Einmündung Aalener Straße / Ziegelstraße auf eisglatter Fahrbahn gegen ein Verkehrszeichen rutschte.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 26-Jährige ihren Pkw VW am Mittwochvormittag gegen 11.50 Uhr auf der Friedhofstraße anhalten. Eine 19-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Werbeschild abgerissen

Bereits am Sonntag beobachtete ein Zeuge, wie zwei Männer vom Gebäude einer Metzgerei in der Bahnhofstraße gegen 17.30 Uhr ein an der Außenfassade angebrachtes Werbeschild abrissen und mit dem Schild davon gingen. Der Zeuge folgte den beiden Tätern ein Stück in Richtung Mittelhofsiedlung. Als die beiden Männer ihren Verfolger bemerkten, warfen sie die Werbetafel auf das ehemalige BAG-Gelände. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Das Schild ist inzwischen wieder dort, wo es hingehört, der Eigentümer hat nun Anzeige erstattet. Weitere Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 500 Euro Sachschaden bei Einbruch

Zwischen 6 und 18.30 Uhr am Mittwoch drangen Unbekannte in ein Gebäude in der Kostersteige ein. Seltsamerweise ließen die Täter Schein- und Münzgeld, welches auf dem Küchentisch lag, zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag ereignete, entstand gegen 13 Uhr ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Von einem Seitenteil der Rheinstraße fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw Opel nach links in die Rheinstraße ein, um in Richtung Vorstadt weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw VW eines 29-Jährigen, der seinerseits in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Heubach: Geparktes Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 53-Jähriger am Mittwochmittag mit seinem Pkw Ford auf die Bahnhofstraße ein. Dabei übersah er gegen 12.30 Uhr einen geparkten Pkw Skoda und streifte diesen. Beim Unfall entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Verlorene Eisplatte beschädigt Pkw

Eine Eisplatte, die von einem Lkw fiel, beschädigte am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr einen auf der B 29, Höhe Hussenhofen fahrenden Pkw Mercedes Benz. Hinweise auf den Lkw nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell