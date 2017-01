POL-AA: Ostalbkreis: Wenig passiert; kleine Unfälle bei Neuler und in Heubach

Ostalbkreis (ots) - Neuler: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 24-jähriger VW-Fahrer fuhr am Mittwochmittag auf der Landesstraße 1075 in eine Schneeverwehung. Zwischen Neuler und Bronnen kam er dadurch gegen 12.50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand.

Heubach: Unfall bei Einfahren

Rund 2000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmittag, als ein Pkw-Fahrer aus einem Grundstück auf die Bahnhofstraße einfuhr und dabei gegen 12.35 Uhr gegen einen geparkten Pkw fuhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell