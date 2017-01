POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Manipulierte Reifen und Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Winnenden: Ins Schleudern geraten

Die 25-jährige Fahrerin eines Seat Ibizas befuhr am Mittwochmorgen die Kreisstraße 1913 von Breuningsweiler in Richtung Winnenden. Gegen 6.25 Uhr geriet sie in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Die Autofahrerin blieb dabei unverletzt, an ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Schorndorf: Fußgängerin übersehen

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag wurde eine 82-jährige Fußgängerin leicht verletzt. In der Feuerseestraße, vor einer dortigen Apotheke, beabsichtigte eine 35-jährige BMW-Fahrerin gegen 11.20 Uhr rückwärts in eine Zufahrt einzufahren. Dabei bemerkte sie nicht die betagte Dame, die sich in diesem Moment hinter dem Auto aufhielt. Der 82-jährige stürzte durch den Kontakt mit dem Auto und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Plüderhausen: Rechts vor Links missachtet

Ein 78-jähriger BWM-Fahrer befuhr die Adelbergstraße und missachtete am Mittwochvormittag an der Einmündung zur Wilhelm-Bahmüller-Straße einen von rechts kommenden 60-jährigen Golf-Fahrer. Beim Zusammenstoß gegen 9.40 Uhr entstand an den Unfallautos ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Schorndorf: Aufgefahren

Rund 7000 Euro Schaden entstand bei einem Auffahrunfall, der sich am Montagvormittag ereignete. Die 35-jährige Fahrerin eines Ford S-Max befuhr gegen 8.30 Uhr die Winnender Straße und übersah das verkehrsbedingte Halten vorausfahrender Autos vor einem dortigen Zebrastreifen. Dort prallte sie einer 66-jährigen Mercedes-Fahrerin ins Heck.

Fellbach: Reifen manipuliert

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde in der Urbanstraße an drei Fahrzeugen Reifenventile in der Art manipuliert, das während der Fahrt allmählich Luft aus den Reifen entwich. Bei der Fahrt entstand an den Reifen Sachschaden von ca. 700 Euro. Passanten, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Betroffene, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach, Telefon 0711/57720, in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Fehler beim Spurwechsel

Ein 48-jähriger VW-Fahrer wechselte am Mittwochvormittag in der Cannstatter Straße offensichtlich zu knapp vor einem Entsorgungsfahrzeug die Spur. Das Entsorgungsfahrzeug, das zuvor eine Mülltonnenleerung erledigt hatte, fuhr gegen 8.30 Uhr gerade an, als es zu dem Zusammenstoß mit VW kam. Am VW entstand ein dabei Sachschaden von ca. 3000 Euro, der am Lastwagen wurde auf rund 1000 Euro geschätzt.

Fellbach: Aufgefahren, Tunnel gesperrt

Eine kurzfristige Sperrung des Kappelbergtunnels verursachte am Mittwochmorgen ein 31-jähriger Lkw-Fahrer. Er fuhr auf der linken Fahrspur der B14, in Fahrtrichtung Stuttgart, auf einen vor ihm stehenden Lkw auf, der dort verkehrsbedingt warten musste. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

